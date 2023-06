Alessandria Volley neo promossa in B2 ricevuta in Comune: il grazie dell’amministrazione

ALESSANDRIA – Venerdì pomeriggio nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria la cerimonia con cui il sindaco Giorgio Abonante e l’assessora allo Sport Vittoria Oneto hanno incontrato le campionesse e i vertici dell’A.D. Alessandria Volley per esprimere loro le congratulazioni e la riconoscenza di tutta l’amministrazione comunale e della città per il recente straordinario successo sportivo conseguito. La squadra infatti si è aggiudicata a pieno titolo la promozione in serie B2, una promozione a cui si aggiunge pure la recente conquista della Coppa Piemonte. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Abonante e dall’assessora Oneto che hanno consegnato, a nome della città, al Presidente Andrea La Rosa una targa riportante la seguente motivazione:

“L’orgoglio della Città di Alessandria alla squadra di serie C Femminile, prima classificata in campionato e promossa in serie B2 nazionale, vincitrice della Coppa Piemonte. Grazie, A.D. Alessandria Volley, nostra eccellenza sportiva”.

Alla capitana Romina Marku è stato anche consegnato un omaggio floreale da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale (tra i quali le consigliere comunali Roberta Cazzulo e Giulia Giustetto), mentre il presidente La Rosa ha offerto al sindaco e all’assessora due magliette della squadra.