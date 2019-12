CASALE MONFERRATO – Domenica 15 dicembre porte aperte all’Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà possibile visitare le aule dei plessi “Balbo-Palli” in piazza Castello e “Lanza” in via Vercelli e conoscere i sei indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Superiore, che si snodano tra tradizione e innovazione.

I ragazzi possono scegliere tra il Liceo Classico, per lo sviluppo delle capacità critiche e riflessive degli studenti e da quest’anno orientato verso il Liceo Europeo con il bilinguismo: Inglese/Francese o Spagnolo 1 ora alla settimana per 5 anni; il Liceo Scientifico e il Liceo “Scientifico + Scientifico”, volto al potenziamento teorico e laboratoriale delle materie scientifiche che da quest’anno si arricchisce della sperimentazione del Liceo Matematico in collaborazione con l’Università di Torino.

L’offerta formativa del “Cesare Balbo” di Casale comprende anche il Liceo Linguistico, per l’acquisizione della padronanza delle lingue straniere che per il quinquennio, oltre alla Lingua Inglese e alla Lingua Cinese, aggiunge due lingue a scelta fra Tedesco, Spagnolo o Francese e il Liceo Linguistico Quadriennale, attivato nel 2018 con riconoscimento ministeriale. I ragazzi possono poi scegliere il Liceo delle Scienze Umane, da alcuni anni in grande crescita per le straordinarie opportunità in campo professionale e universitario. Decisamente importanti gli stages formativi e residenziali e il Liceo Economico-Sociale della Comunicazione, per coniugare il saper fare con il patrimonio di cultura e conoscenze tipiche di un percorso liceale. Tante le novità: Tecniche della comunicazione per il web, Laboratorio di ricerca per la comunicazione, Promozione e valorizzazione dei Beni artistici e culturali e poi Redazione giornalistica e Corsi di grafia e fumetto.

Per maggiori informazioni: www.istitutobalbo.edu.it