Torna Focus Live: a Milano grandi ospiti per parlare di scienza

RADIOGOLD – La nostra rubrica dedicata a Focus questa volta vi presenta un grande appuntamento scientifico. Si tratta di Focus Live, in programma dall’11 al 14 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. L’appuntamento ospiterà alcuni dei massimi esperti di vari settori, come il professor Alberto Mantovani, l’immunologo più autorevole d’Italia, Amalia Ercoli Finzi, la “mamma” della sonda dell’Esa Rosetta, l’atleta paralimpica Bebe Vio, insieme a divulgatori come Licia Torisi, Luca Perri e Massimo Temporelli, e storici come Andrea Frediani e Gastone Breccia. L’appuntamento è gratuito ma occorre iscriversi. Anche coloro che non potranno recarsi a Milano potranno comunque assistere alle discussioni attraverso il web. Di Focus Live abbiamo parlato con Gian Mattia Bazzoli, Vicedirettore di Focus.