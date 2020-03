ALESSANDRIA – Il Laboratorio Sociale (Via Piave 63) venerdì 13 marzo 2020 propone Talking Blues – Vita e ballate di Woody Guthrie, un reading musicale a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal (degli Etruschi From Lakota).

Talkin’ blues è un reading musicale tratto dal romanzo Combattevamo i fascisti per mare e per terra di Alessandro Angeli. I testi ripropongono la biografia del folk singer americano che coincide con gli avvenimenti storici e sociali significativi degli Stati Uniti nella prima metà del novecento. La crisi economica, la disoccupazione, il secondo conflitto mondiale. Una parabola esistenziale quella di Woody Guthrie che ripropone la figura dei beautiful loser, gli hobos, gli okies e i senza terra che, avversati dalle tempeste di polvere che misero in ginocchio l’economia degli stati del sud, si spostavano verso l’ovest in cerca di fortuna. Molti insieme a Guthrie raggiunsero la California e furono avversati e sfruttati dai loro stessi connazionali. Proprio la consapevolezza di questa condizione sociale decretò la svolta cantautoriale di Guthrie, favorendone la radicalizzazione. Le canzoni di Guthrie divennero allora i vessilli dei nascenti movimenti sindacali ed egli intuendo questa forza propulsiva non lasciò mai che la sua musica fosse assoggettata dall’industria musicale. L’intento dello spettacolo è restituire al pubblico la vita di questo piccolo bardo di provincia e contestualmente mostrare la semplicità e lo straordinario impatto delle sue parole, dei suoi versi, i quali ora più che mai appaiono imprescindibili. Sulla scena la parola esce dal testo scritto per divenire parola parlata, voce, una voce che si fonde in un tutt’uno con la musica, un talkin’ blues appunto, che percorrendo un sentiero a ritroso cerca di raggiungere l’origine della canzone di protesta e il cuore di un uomo che ha combattuto l’ingiustizia con la sola arma della sua ispirazione.

