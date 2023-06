Le critiche ci fanno molto male e nella coppia portano agli addii

RADIOGOLD – Non siamo fatti per accettare troppe critiche, lo dice la scienza. Di questo si parla su Focus questo mese, e di questo abbiamo parlato nella nostra consueta rubrica su Radio Gold con l’autrice dell’approfondimento, Elisa Venchi. Noi siamo “animali sociali” e senza il supporto del gruppo ci sentiamo in pericolo per questo è naturale per noi cercare di essere accolti con benevolenza da tutti. Nell’intervista si dimostra questa teoria e si spiega quanto i social siano spesso deleteri, l’alta sensibilità dei giovani e perfino la possibilità di prevedere il divorzio in base al rapporto critiche-complimenti.