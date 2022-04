RADIOGOLD – Nella nuova rubrica dedicata a Focus ci soffermiamo sull’argomento in copertina, e cioè i buchi neri. Sempre più affascinanti hanno ancora moltissimi punti oscuri ma la scienza ha fatto notevoli passi avanti per cercare di capire la loro natura. Nei suoi articoli Andrea Parlangeli racconta molti dettagli e svela anche che insieme ai buchi neri potrebbero esistere i “buchi bianchi” in grado, forse, di restituire quello che questi corpi celesti inghiottiscono.

Photo by Aman Pal on Unsplash