Anche le formiche nel loro piccolo combattono le pandemie: gli animali e i virus

RADIOGOLD – Anche gli animali sono strutturati per affrontare le pandemie. Questo uno degli articoli di Focus, rivista che tratta argomenti scientifici, che abbiamo approfondito con la redattrice Margherita Fronte. Le formiche si spruzzano l’acido formico per igienizzarsi, i topi malati si auto-isolano e i macachi infetti non vengono più avvicinati per le pulizie del pelo dal resto del gruppo. Un approccio affascinante che spiega l’efficacia delle precauzioni adottate in natura. Di seguito il podcast: https://radiogold.it/wp-content/uploads/2021/06/20210615_focus_margherita_fronte_pandemia-e-animali.mp3

Photo by Maksim Shutov on Unsplash