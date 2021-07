A spasso per il Piemonte: l’escursione ai laghi della Balma

TORINO – Con il caldo che opprime la pianura, in molti nel weekend puntano a cercare un po’ di refrigerio al mare o in montagna. Per la rubrica a Spasso per il Piemonte vi portiamo in provincia di Torino per l’escursione vero i bei laghi della Balma. Arrivare a questa fresca location è molto semplice. Con la macchina si deve arrivare a Giaveno per poi salire a Coazze. Quindi si supera Forno di Coazze per raggiunge il Santuario Nostra Signora di Lourdes, dove conviene parcheggiare per chi vuol partire da Molè.

Partenza da Molè

Lasciata la macchina nel parcheggio del Santuario si percorre per alcuni metri la Strada Provinciale 192. Arrivati al primo incrocio si imbocca sulla destra la strada asfaltata che conduce alla Borgata Molè. Si arriva così alla Chiesa di S. Antonio per poi imboccare la stradina alla sinistra che attraversa l’intero borgo: si tratta del Sentiero 415. Lo sterrato comincia subito dopo il pilone votivo della Madonna delle Grazie e la targa in ricordo dei partigiani caduti nel maggio del 1944. Si attraversa un bosco di betulle e pini e si raggiunge un punto panoramico molto suggestivo che segue il Rio della Balma. Dopo circa 1650 metri dalla chiesa si esce dal bosco per proseguire lungo una pietraia costeggiando la Cresta Ciamagranda. Dopo circa 850 metri dall’uscita dal bosco si trova una fontana in pietra, da qui parte un vecchio sentiero militare che conduce a Forno.