Gossip Girl e il mito della ricchezza. Perché nonostante i problemi dei personaggi la loro vita resta desiderabile?

RADIOGOLD – Abbiamo tutti almeno una volta nella nostra vita sentito parlare di Gossip Girl, ma di cosa parla la serie tv che da molti è ormai considerata un cult? Si tratta di una serie televisiva statunitense del 2007 che racconta le vicende di un gruppo di ricchi adolescenti di Manhattan, avventure e segreti puntualmente svelati da Gossip Girl, un blog anonimo che raccoglie gli scoop più “cool” di tutto l’Upper East Side.

Nonostante lo sfarzo però le loro vite non sono tutte rose e fiori: nello show (attenti agli spoiler!) vediamo affrontati temi come l’abuso di alcolici e droghe, momenti traumatici, pugnalate alle spalle e molto altro. Dunque perché i protagonisti vengono visti dallo spettatore come un modello a cui aspirare? Perché le loro vite sono così desiderabili? Innanzitutto, il modo in cui la serie tv ci presenta le vicende ci fa capire come il suo obiettivo non sia dare insegnamenti morali. Le sfrenate avventure hanno il compito di immergerci in un mondo in cui lo spettatore può lasciare alle spalle la complicata realtà e immedesimarsi in personaggi emotivamente simili ma parte di un mondo totalmente diverso.

Un altro punto che rende il mondo dell’Upper East Side un “regno fatato” è l’assenza, o quasi, di ripercussioni nella vita dei personaggi, che grazie al loro benestare (e grazie al fatto di essere in un mondo inventato) possono permettersi follie di ogni tipo. A tutto ciò Gossip Girl aggiunge il “fattore celebrità”: tramite i post del blog i protagonisti diventano vere e proprie star fra gli adolescenti della ricca Manhattan, degli idoli da seguire o dei rivali da contrastare. Si creano vere e proprie gerarchie, delle specie di copie moderne di una Versailles del Re Sole.

Qui troviamo l’ultimo elemento che lo spettatore invidia ai personaggi: il potere. Come i nobili seicenteschi combattevano per la corona, i ragazzi dell’Upper East Side lottano per essere il personaggio più discusso della stagione. Unendo questi fattori otteniamo una formula perfetta, elementi che la rendono immortale. Esclusi forse apparecchi tecnologici e la moda, la storia raccontataci nella serie tv ha tutte le componenti per diventare un cult. Tutti i problemi e i momenti difficili passano in secondo piano, oscurati dalle nuove conquiste dei protagonisti e dai nuovi scoop della New York “per bene” rivelati sempre da Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan.