numeri 6, 5 e 4. Ora potete digitate in sequenza quei numeri sul telecomando della tv di casa e scoprire Radio Gold TV. Radio Gold è sbarcata sul digitale terrestre. Per mesi abbiamo lavorato con dedizione a questo progetto. Un grande traguardo costruito grazie al lavoro di tutte le persone che nel tempo hanno preso parte al progetto Radio Gold, dalla nascita a oggi. Tutti quelli che hanno creduto a quella che oltre 40 anni fa era una piccola radio privata. Radio Gold è oggi un rete televisiva per davvero, con un canale tutto suo che affianca la radio, il web e i social. 654 è un progetto che intendiamo coltivare e continuare a far crescere. RADIO GOLD – Per settimane, davanti ai servizi video sul sito radiogold.it , avrete notato un conto alla rovescia con ben visibili i. Ora potetee scoprire. Radio Gold è sbarcata. Per mesi abbiamo lavorato con dedizione a questo progetto. Un grande traguardo costruito grazie al lavoro di tutte le persone che nel tempo hanno preso parte al progetto Radio Gold, dalla nascita a oggi. Tutti quelli che hanno creduto a quella che oltre 40 anni fa era una piccola radio privata., con un canale tutto suo che. 654 è un progetto che intendiamo coltivare e continuare a far crescere

Il vostro affetto ci ha portato fino a qui. Ha permesso a tutti noi di accendere ancora di più la nostra passione e di darle maggiore forza.

Abbiamo scelto il giorno di San Valentino per svelare questo regalo. È un gesto d’affetto per chi ha sempre creduto nel lavoro quotidiano attorno al nome Radio Gold, allo sforzo delle persone che da anni sono al servizio dei cittadini per informare, divertire, accompagnare. Siamo cresciuti con voi, tra le mille difficoltà di un territorio non facile, con tante sfide da superare, capaci di farci maturare giorno dopo giorno, forti del vostro supporto. Se ora siamo qui a raccontarvi del nostro canale televisivo è merito vostro. Senza di voi saremmo rimasti in negli studi radiofonici a Valenza, e invece gli spunti, i suggerimenti, il vostro affetto ci hanno portato fino a qui. Hanno permesso a tutti noi di accendere ancora di più la nostra passione e di darle maggiore forza.

Il canale 654 è solo all’inizio, partiamo da qui. Partiamo con tutti voi, con tutti quelli che hanno sempre il coraggio di cambiare.

Cos’è Radio Gold Tv

Radio Gold Tv si vede in tutto il Piemonte. È sul canale 654 del digitale terrestre e propone un palinsesto dedicato, agile e ritmato. In onda troverete clip musicali alternate a contenuti informativi. Dal lunedì al venerdì al minuto 20 di ogni ora, dalle 7.20 alle 22.20, potrete vedere il telegiornale locale e il sabato dalle 07.20 alle 19.20. Al minuto 00 le news nazionali e poi rubriche e spazi di approfondimento. La domenica il Magazine con il meglio della settimana dalle 9 alle 16, ogni ora al minuto 00.

Non dovete più aspettare, accendete Radio Gold Tv sul canale 654 del digitale terrestre.