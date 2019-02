TORINO – La protesta degli agricoltori della Cia contro i danni provocati dalla fauna selvatica arriva in Regione. Questo lunedì 18 febbraio anche una delegazione della Confederazione italiana agricoltori di Alessandria si ritroverà sotto Palazzo Lascaris, per chiedere una soluzione definitiva al problema.

La fauna selvatica è ormai fuori controllo e gli enormi danni causati hanno ormai assunto i connotati di una vera “emergenza” ha denunciato la Cia, che questo lunedì incontrerà l’assessore Giorgio Ferrero e alcuni rappresentanti politici della Regione Piemonte.

“La Cia – ha il presidente regionale, il casalese Gabriele Carenini – ritiene necessaria e indifferibile una piena presa di coscienza del problema e torna a chiedere il confronto ai Tavoli competenti per cercare una soluzione efficace al problema, attraverso non più rinviabili misure finalizzate a ricondurre le consistenze di tali popolazioni selvatiche entro accettabili livelli di sostenibilità territoriale ed ambientale”.

“Corriamo il rischio – ha aggiunto il direttore Cia Alessandria Carlo Ricagni – che gli imprenditori agricoli, non più sicuri di trarre il frutto del loro lavoro, abbandonino vaste aree del territorio con incalcolabili danni in termini di mancata manutenzione e cura del territorio stesso. Un rischio che una classe politica cosciente e capace non può permettere che accada”.