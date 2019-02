ALESSANDRIA – È un Carnevale da record quello che si svolgerà questa domenica 24 febbraio al quartiere Cristo di Alessandria. Dal Centro Don Bosco, in Corso Acqui, alle 15 partirà l’affollatissima sfilata dei carri e dei gruppi in maschera. Sarà comunque impossibile annoiarsi nell’attesa. Tutto il quartiere Cristo sarà in festa per il Carnevale e già dalle 14.30 partirà l’animazione in piazza Ceriana condotta dal Dj Stefano Venneri. Ad arricchire la festa anche i giochi di Mister Magoo e i gonfiabili.

Ad aprire la sfilata di questa domenica sarà la Banda Civica “Cantone” Città di Alessandria seguita dalle Majorettes Silver Girls di Villanova D’Asti. Toccherà poi alle “500 in Maschera” e all’Avis Comunale di Sale con il Carro “Pirati siamo Noi…alla ricerca dell’Oro Rosso”. Subito dietro sfilerà l’Alessandria Volley con il gruppo a piedi “CarnevAlvolley”, il Campanone di San Salvatore Monferrato con il Gruppo “Le Principesse” e con il Carro “il Campanone”. La sfilata proseguirà quindi con il Comitato Gruppo a Piedi della scuola “Morbelli Noi…nel Paese delle Meraviglie”, con la Pro Loco di Mirabello con il Gruppo a piedi “I Cuochi di Mirabello” e il carro “Masterchef Mirabello”, con l’Oratorio Don Bosco con il gruppo a piedi “I Pirati del Don Bosco”e, a seguire, il Comune di Castelnuovo Belbo con il Carro “The Addams Family” accompagnato dal Gruppo a piedi “The Addams Family” e ancora l’Associazione Ragazzi di Sezzadio con il gruppo a piedi “Sezzadio In Fondo al Mare” e con con il carro “Sezzadio in Fondo al Mare”

A chiudere la sfilata saranno poi le Ambulanze di Castellazzo Soccorso per il servizio emergenza.

Terminata la colorata parata toccherà a Gianni Pasino strappare sorrisi e risate con la sua Businà prima della premiazione. Intorno alle 17 si scopriranno poi i carri vincitori del Carnevale del Cristo, premiati con riconoscimenti che prendono il nome da illustri alessandrini mai dimenticati: Primo Premio Trofeo “Sandro Locardi”, Secondo Premio Trofeo “Luciano Cassulini”, Terzo premio “Paolo Paoli”.