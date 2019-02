PROVINCIA – Dal 2009 ha aiutato circa 1500 donne, vittime di violenza di genere. L’associazione Me.dea di Alessandria è pronta a festeggiare i suoi primi dieci anni di vita con una vera e propria maratona di film, spettacoli e corti intitolata “Ad occhi aperti”, nata dalla sinergia dell’associazione col Teatro Alessandrino, il Multisala Kristalli, il Cinema Macallè e l’Alessandria Film Festival.

Il primo appuntamento è previsto già sabato 9 marzo.

Si tratta di un momento di riflessione sulle diverse sfaccettature della violenza, anche quella più psicologica, sottile, che imprigiona quelle donne ormai emancipate e indipendenti, come ad esempio la protagonista del film “Eterno Femminile”, della regista Natalia Beristain. La pellicola sarà trasmessa proprio in occasione dell’evento finale della rassegna il prossimo 11 aprile al Teatro Alessandrino in via Verdi.

La serata sarà preceduta da una serie di corti e vedrà anche la partecipazione di Gabriella Pacini, ostetrica dell’associazione “Freedom from Birth”, insieme a una esponente di Mammalcentro di Alessandria, sempre nell’ambito dell’approfondimento della cosiddetta violenza ostetrica.

L’ingresso alla serata finale sarà libero ma occorre prenotarsi alla e-mail [email protected] entro il prossimo 8 aprile.