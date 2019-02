PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Poeti di tutte le età hanno tempo fino al 19 marzo 2019 per partecipare alla XI edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”.

L’iniziativa dell’Associazione Archicultura di Acqui Terme anche quest’anno può contare sul contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che fin dalla prima edizione, ha ricordato il Presidente Pier Angelo Taverna, ha sostenuto la manifestazione per l’alto profilo sociale e culturale, riconosciuto anche con il premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica.

Il bando di questa XI edizione del Premio, che negli anni ha aggiunto tra gli sponsor l’Istituto Nazionale Tributaristi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, conferma le sei categorie degli anni passati tra cui, per i poeti “adulti”, la sezione del libro di poesia edito. Per la categoria “a tema”, ha spiegato la Presidente di Archicultura Serena Panaro affiancata dal Segretario Mariangela Tosetto, l’XI edizione del Concorso invita invece i poeti a una riflessione sulla notte. È possibile partecipare con elaborati diversi a più sezioni del concorso, che coinvolge anche più di 5 mila Istituti Comprensivi Italiani, Ambasciate, Consolati, Scuole di Cultura Italiana ed esce dai confini nazionali grazie alla diffusione online dei bandi tradotti anche in francese e inglese.

A giudicare le opere delle sezioni riservate agli adulti (poesia a tema libero edita o inedita, poesia a tema “la notte” e libro di poesia edito, tutte in lingua italiana) saranno come sempre delle giurie altamente selezionate composte da poeti e docenti universitari cui si è aggiunto, quest’anno, il poeta Maurizio Cucchi che avrà il compito di presiedere i giurati della sezione dedicata al libro edito di poesia. Spetterà invece a un altrettanto selezionato gruppo di insegnanti di scuole elementari, medie e superiori leggere e scegliere le migliori opere delle tre categorie riservate ai poeti più giovani. Anche quest’anno sarà poi assegnato il Premio della Stampa conferito da una giuria di giornalisti presieduta da Alberto Sinigallia, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Letti tutti i versi inviati dai poeti, l’Associazione Archicultura inviterà i vincitori alla premiazione che si terrà il 14 e 15 settembre ad Acqui Terme. Alla cerimonia nella Sala Belle Époque del Grand Hotel Nuove Terme, infatti, si affiancherà il festival culturale del Premio di Poesia che per due giorni aprirà le porte della città termale a case editrici, associazioni culturali e a tantissimi studenti. Confermato per i vincitori del Premio anche l’affascinante tour guidato dall’Associazione Archicultura alla scoperta delle zone termali e collinari e nei territori pavesiani.

Per partecipare al Concorso è necessario inviare le opere entro il 19 marzo 2019 all’Associazione Archicultura, Casella Postale 78, 15011 Acqui Terme (Al). Per maggiori informazioni si può inviare una mail a [email protected] o visitare il sito www.associazionearchicultura.it