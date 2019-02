PROVINCIA – Era il 15 settembre del 1919 e a Castellania nasceva il mito, Fausto Coppi, destinato a diventare uno degli sportivi italiani più celebri e talentuosi di ogni epoca. In provincia di Alessandria è ricchissimo il calendario di incontri nei luoghi della vita dell’Airone, tra Castellania, Novi Ligure e Tortona, a Torino e dintorni, e a Cuneo, scenario della sua impresa più celebre, i 192 chilometri di fuga nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia nel 1949.

Si intitola “Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi” il progetto della Regione Piemonte, realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, in collaborazione con DMO Piemonte Marketing e Piemonte Dal Vivo, con la partecipazione di Alexala – Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria, Comune di Castellania, Comune di Novi Ligure, Comune di Tortona, Camera di Commercio di Alessandria, Casa Coppi, Comitato Colli di Coppi, Comitato Sestriere Bike, Comune di Cuneo, Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi, Museo Alessandria Città delle Biciclette, Museo dei Campionissimi, Veloce Club Tortonese.

L’immagine guida della rassegna è stata realizzata da Riccardo Guasco, illustratore e pittore nato ad Alessandria nel 1975. L’opera murale si intitola “L’ultimo chilometro”, 450 mq di colorato omaggio nella città natale del campione, Castellania. «Ho sempre cercato di andare al cuore della bicicletta rappresentando gli uomini, la polvere, la fatica, di uno sport che è sempre più simile ad una metafora della vita. Mi piace la bicicletta quando è animata dall’uomo, per la perfezione che acquisiscono l’una con l’altro, quando poi quell’uomo è Fausto Coppi quelle linee e quei colori diventano passione e velocità» ha detto lo stesso Riccardo Guasco.

Proprio nella sua città natale, il 13 maggio, andrà in scena il recital di parole e musica “Fausto Coppi. L’affollata solitudine di un campione”, progetto di Gian Luca Favetto, con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto e Fabio Barovero, prodotto dalla Fondazione Circolo dei lettori e dal Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale. Si tratta di un racconto che si avvale anche delle pagine di chi ha ammirato e cantato le sue imprese, da Dino Buzzati a Vasco Pratolini, da Orio e Guido Vergani a Curzio Malaparte. Il 14 maggio si replica a Novi Ligure al Museo dei Campionissimi con una lezione aperta alle scuole, il 26 e 27 luglio a Torino, al Teatro Carignano, in occasione degli European Master Games, dal 26 novembre al primo dicembre al Teatro Gobetti e, in collaborazione con Piemonte Dal Vivo, una tournée in via di definizione in Piemonte.

A Palazzo Monferrato, Alessandria, tre sono gli appuntamenti intorno al campione, per scoprirlo e riscoprirlo, a partire dai suoi primati. Si comincia con il talk di Beppe Conti, inviato di Tuttosport e commentatore storico di Raisport, autore di numerose pubblicazioni, fra cui il bestseller sportivo La grande storia del ciclismo. Dai pionieri di fine Ottocento a oggi, fra imprese, rivalità e retroscena (Graphot). Venerdì 1° marzo, ore 18 è Coppi da Antologia, a seguire, Pedalando tra le colline del Gavi, cena-degustazione con i prodotti e i vini del territorio del Gavi DOCG, in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi, il Consorzio Terre di Fausto Coppi e l’associazione thinkserravalle.

Il secondo incontro è Coppi da record con Moser, excursus condotto da Dario Ricci di Radio24 che ripercorre i risultati incredibili dell’Airone, sempre da brivido, corredato dalle immagini del pluripremiato film doc Scacco al tempo. Brindisi con Trentodoc 51.151 Moser. A seguire Pedalando tra le Colline Tortonesi, cena-degustazione con vini e prodotti del territorio di Tortona, in collaborazione con Consorzio di Tutela Colli Tortonesi e Consorzio Strade del Vino, il tutto venerdì 12 aprile, ore 18.

Il terzo appuntamento a Palazzo Monferrato, venerdì 3 maggio, ore 18, è Coppi da Museo, in cui Franco Bortuzzo di RaiSport presenta l’evento-mostra Musei del Ciclismo, in programma a San Daniele del Friuli, nel programma We like bike, dal 4 al 9 giugno.

Un uomo solo al comando è il titolo dell’incontro di mercoledì 22 maggio, ore 21 presso il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, talk a cura di La Stampa e Il Secolo XIX, che mette insieme ex campioni e protagonisti del mondo del ciclismo di ieri e di oggi, in occasione della tappa del Giro d’Italia Carpi-Novi Ligure. Conducono il vice direttore di La Stampa Marco Zatterin e il direttore di Il Secolo XIX Luca Ubaldeschi, con la partecipazione del direttore di La Stampa Maurizio Molinari.

All’enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, giovedì 4 luglio, ore 18, spazio ai sentimenti con Coppi nel cuore, a partire dal libro La mia vita con Fausto (Daniela Piazza), diario intimo di Bruna Ciampolini in Coppi, scritto con Franco Rota. Partecipano Luciana Rota, Roberto Livraghi, Mimma Caligaris e Herbie Skyes, a seguire degustazioni di prodotti tipici e vino Dolcetto di Ovada, vino dell’anno 2019 per la Regione Piemonte (info acdbmuseo.it). Inoltre, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure ospita, a ottobre 2019, Coppi, la storia del ciclismo e della bicicletta, convegno nazionale della SISS – Società Italiana di Storia dello Sport (info comune.noviligure.al.it).

APalazzo Monferrato, in via San Lorenzo, ad Alessandria, venerdì 24 maggio, ore 18, storie, imprese e statistiche del Giro d’Italia, dalla prima edizione a oggi, a partire dal libro 110 anni in rosa (Pendragon), tra aneddoti e curiosità, con Luca Marianantoni, autore e collega di Riccardo Crivelli di La Gazzetta dello Sport. A seguire, Pedalando tra le Colline Ovadesi, cena-degustazione con prodotti e vini del territorio di Ovada, in collaborazione con Consorzi di Tutela Dolcetto di Ovada doc e Ovada docg, ed Enoteca regionale di Ovada e Monferrato.

Nella stessa location, giovedì 9 giugno, ore 18, l’incontro intorno al saggio di Mimma Caligaris (So.G.Ed. Editrice) sulla peculiarità del campione, ovvero l’appartenere a tutti. Partecipano, oltre all’autrice, Nicola Roggero di SkySport e Alberto Marello di Il Piccolo. In chiusura, omaggio a Fausto Coppi a cura di Gianpaolo Ormezzano (info acdbmuseo.it).

Nel fine settimana dal 7 al 9 giugno, il Comitato Colli di Coppi organizza, nei territori dei cosiddetti Colli di Coppi – Tortona, Novi Ligure e Castellania, una serie di appuntamenti “cicloletterari”, tra letteratura, sport e teatro. È La Mitica del Centenario, occasione per confrontarsi, raccontare e raccontarsi, a partire da libri dedicati al Campionissimo.

Fausto Coppi sarà raccontato anche a teatro, in particolare la particolare esperienza della Paradainbici, domenica 15 settembre, in cui sei personaggi, in sella a una bicicletta, ornati di maschere, costumi e stendardi, sfilano a Novi Ligure (ore 10-12) e a Tortona (ore 16-18), e attraversano il 1900, secolo veloce, seguiti da un corteo di ciclisti-spettatori, in sottofondo una musica ciclica, una costante mobile, simile a una marea.

Anche l’arte e la fotografia celebreranno l’Airone, attraverso mostre nei musei che del mito racchiudono la storia. Come AcdB – Museo Alessandria Città delle Biciclette, luogo della memoria e dell’identità, casa delle storie dei campioni del passato. In particolare, 100anni di Fausto Coppi, una rassegna gigantofotografica sul Campionissimo, ospitata a Palazzo Monferrato. Dagli archivi dei Musei del Ghisallo e AcdB, dagli album fotografici privati delle famiglie Coppi, Carrea, Rota e Torriani, con un omaggio a Vito Liverani e a Walter Breveglieri. Prima esposizione personale monografica del ciclista-pittore Miguel Soro. Un progetto dentro e fuori Alessandria.

A Novi Ligure, il Museo dei Campionissimi sorge in un capannone industriale degli inizi del Novecento e racconta l’evoluzione della bicicletta con esemplari di ogni epoca. Lì hanno luogo le mostre La volata del XX Secolo: la bicicletta nella storia. Fotografie dal mondo (23 marzo- 28 aprile), Coppi il più grande, Merckx il più forte. Immagini inedite dagli archivi fotografici su due grandi campioni del ciclismo, le corse, i record, le salite, le volate (dal 18 maggio) (info comune.noviligure.al.it).

A Casa Coppi, museo degli affetti e dei ricordi a Castellania, le mostre a cura di Terre di Fausto Coppi Consorzio Turistico sono Le sue Sanremo (9 marzo – 13 aprile), I suoi Giri d’Italia (20 aprile – 31 maggio), Coppi raccontato dal “Il messaggero” di Roma (dal primo al 30 giugno), I suoi Tour de France (dal 6 al 31 luglio), Gli angeli di Fausto (dal primo al 30 settembre), Il tricolore sul pavé (dal 5 ottobre al 3 novembre), L’Airone e l’aquila (dal 10 novembre al 2 gennaio 2020). (info faustocoppi.it).

Infine, a Palazzo Guidobono, Tortona, Fausto Coppi. La grandezza del mito, una mostra fotografica (17 maggio – 16 giugno) con le immagini di Walter Breveglieri (Minerva), (info comune.tortona.al.it).

A Tortona il 22 maggio sulla pavimentazione stradale saranno scritti i titoli di tutte le vittorie di Fausto Coppi, mentre il 30 giugno a Castellania saranno premiati i tre vincitori del concorso di Street Art a cura di La Stampa e Il Secolo XIX Muri parlanti che coinvolge Novi Ligure, Tortona e Castellania.

Inoltre a Castellania il 19 maggio sarà reso omaggio a 15 figure di primissimo piano nei campi dell’arte, cultura, imprenditoria, commercio e turismo e, il 15 settembre, avverrà la stessa cosa coi sindaci delle città italiane e straniere in cui l’Airone ha compiuto imprese leggendarie. Il centenario è, inoltre, momento perfetto per la realizzazione di quelle scatole dei ricordi indelebili che sono i folder: a Castellania (15 settembre) viene presentato quello dedicato al Fausto Coppi familiare con i figli, gli amici, i suoi gregari, i grandi rivali, con due cartoline con annullo: Coppi e Bartali con francobollo di Coppi; Coppi e Valentino Mazzola con francobollo di Mazzola e una curiosità da collezione, la lametta da barba “Fausto Coppi” (info faustocoppi.it).

A Novi Ligure (22 maggio) quello che, accanto alle imprese di Coppi nel Giro d’Italia, ricorda il primo Campionissimo Costante Girardengo e la Novese, Campione d’Italia di calcio nel 1922, con una cartolina per Coppi, una per Girardengo e una medaglia coniata negli Anni ’60. Inoltre, nel mese di ottobre a Tortona, viene messo in scena lo spettacolo di musica e racconti Ricordando Fausto cent’anni dopo, pensato e ideato da un gruppo di amici e appassionati tortonesi (info comune.tortona.al.it). E ancora, presso la Biblioteca Civica della città viene istituita una sezione intitolata Fausto Coppi ed il suo Mito (info comune.tortona.al.it/biblioteca-civica).

Sarà dedicato a Coppi, poi, il prologo del 30^ Giro d’Italia Femminile con la cronometro a squadre da Cassano Spinola a Castellania Cronoscalata dei Campionissimi (da Girardengo a Coppi), venerdì 5 luglio. Sabato 6 luglio, la prima frazione del Giro Rosa con il suggestivo circuito di Viù nella Valli di Lanzo.

Nei luoghi della vita dell’Airone, innumerevoli sono le corse dedicate al mito come la Gran corsa di primavera Milano-Sanremo, mercoledì 20 marzo a Tortona, piazza Malaspina (info comune.tortona.al.it). Si entra nel vivo con La Gran Fondo dedicata al Campionissimo 100, in due percorsi a cura del Comune di Novi Ligure, domenica 14 aprile, ore 10 con partenza dal centro di Novi (info teamoverall.it). Domenica 12 maggio è la volta di 73. Milano-Tortona, a cura di Veloce club tortonese 1887 Serse Coppi (comune.tortona.al.it), mentre Le terre di Fausto Coppi è una corsa tra strade secondarie, paesaggi e sapori, venerdì 28 e sabato 29 giugno in un percorso che si snoda tra Alessandria, Novi Ligure e Tortona. È il cicloraduno a cura di FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta Nordovest (info fiab-onlus.it).

Arricchiscono il programma La mitica del Centenario. Fausto Coppi 1919 – 2019, ciclostorica tra borghi e coreografie vintage in memoria di Serse e Fausto Coppi, domenica 30 giugno a Castellania, a cura del Comune di Castellania (info lamitica.it), alla quale si aggiunge la III prova Brevetto dei Campionissimi Ciclostoriche del Nordovest. Bellezze in bicicletta – Tortona retrò è domenica 30 giugno a Tortona (info comune.tortona.al.it).

Dopo i 100 anni… 100 idee è la cicloturistica per sportivi, appassionati e famiglie, domenica 8 settembre, partenza da Tortona, a cura del Comune di Tortona (info comune.tortona.al.it).

In La volata del XX Secolo si percorrono in bicicletta lungo i luoghi della Resistenza, tra settembre e ottobre nel territorio di Novi Ligure e infine con la Cas/Casrievocazione in bicicletta a tappe, la corsa da Caserta a Castellania, come fece Coppi nel 1945 per tornare a casa dalla prigionia in Africa, a cura di Comune di Castellania, lunedì 9 settembre Caserta e domenica 15 settembre a Castellania (info comune.castellania.al.it).

Dedicata a Coppi anche la prossima edizione di Bimbinbici e Bicincittà, progetto di UISP e FIAB, in collaborazione con CVA e Museo AcdB. Con fischietti, percussioni e campanelli per le strade di Alessandria, in allegria un giorno, per poterlo fare in sicurezza tutto l’anno, domenica 12 maggio dalle 9.30 alle 12.

Durante La Giornata Nazionale delle Sport, istituita dal CONI, il Comune di Novi Ligure organizza per i ragazzi dei licei sportivi della provincia di Alessandria, Asti e Pavia, sessioni di lezioni teorico-pratiche di corsa e ciclismo dedicate allo sviluppo della disciplina del duathlon olimpico (info comune.noviligure.al.it). E ancora, per i giovani che praticano già ciclismo o che si vogliano avvicinare per la prima volta, la Scuola di Ciclismo dei Campionissimi offre l’occasione di approfondire questo sport, per una settimana, da lunedì 24 a sabato 29 giugno presso il Museo dei Campionissimi, lo Stadio e territori di Novi Ligure (info comune.noviligure.al.it). A questa si aggiunge la Giornata Azzurra sulle strade dei Campionissimi, sabato 27 luglio, a Villaromagnolo, a cura di Veloce club tortonese 1887 Serse Coppi (info comune.tortona.al.it). Arricchiscono il programma per le nuove generazioni, i laboratori creativi, artistici e scientifici di La volata del XX secolo, nelle sedi di Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, Polo del ‘900 di Torino e Comune di Celle Ligure, per elaborare proposte utili a ridurre il numero di spostamenti casa-scuola in auto e aumentare quelli con modalità sostenibili, nel periodo scolastico, a cura di associazione Tutti i colori del sole e di LAQUP (info comune.noviligure.al.it).

A Novi Ligure, infine, è Viviinbici. Un video per vivere in bicicletta, a cura del Comune di Novi Ligure, per esplorare la bicicletta come simbolo di emancipazione e integrazione sociale (info comune.noviligure.al.it).

Fra i numerosi approfondimenti culinari nel mese di settembre il Comune di Castellania mette in dialogo alcune grandi firme dell’enogastronomia con esperti della nutrizione per ragionare sulla svolta che Coppi, grande precursore anche in tal senso, ha dato alla giusta alimentazione dei ciclisti. Da segnare in agenda un momento di incontro fissato nel giorno e nell’ora di nascita del Campionissimo (15 settembre ore 21.30) con i sindaci delle località che ne hanno maggiormente segnato la vita sportiva.