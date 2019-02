VALENZA – Si è spacciato per un impiegato della Sisal e ha carpito con l’inganno, in più riprese, migliaia di euro a un commerciante valenzano. Il cittadino italiano di 33 anni, autore della truffa telefonica, è stato individuato e smascherato dai Carabinieri che invitano a prestare massima attenzione alle offerte che prevedono come unica modalità di pagamento la carta prepagata postepay.

Per evitare le truffe online si consiglia sempre di:

– diffidare sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;

– non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato se non si è certi della loro provenienza;

– non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute;

– non firmare nulla che non ci sia chiaro e chiedere sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di noi.