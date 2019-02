ALESSANDRIA – L’occhio attento di un Carabiniere fuori servizio ha permesso di arrestare il responsabile dei furti su alcune vetture parcheggiate vicino a viale Teresa Michel ad Alessandria.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo, infatti, ha spinto il militare a monitorarne i movimenti e ad allertare i colleghi in servizio. Bloccato poco dopo dalla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria, l’uomo di 51 anni senza fissa dimora è stato trovato in possesso degli oggetti rubati poco prima dalle auto, tra cui un navigatore satellitare e diversi capi di abbigliamento e arrestato per furto pluriaggravato.