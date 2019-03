PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Gli ultimi sprazzi del Carnevale accompagnano questa giornata, tra feste, spettacoli teatrali e mercatini.

La giornata inizia a Casale Monferrato. Dalle 9 alle 19 infatti, al Mercato Pavia, torna il mercatino dell’antiquariato. All’interno della struttura in stile liberty incastonata nel cuore della città, tra il Castello del Monferrato e la riva sud del Po, troverete oltre 300 banchi colmi di quadri, libri, oggetti d’arte e mobili. Pezzi pregiati e spesso introvabili che contribuiscono a impreziosire il mercatino, uno dei più grandi d’Italia e appuntamento imperdibile per curiosi e appassionati.

Shopping alla moda e di grande qualità a Tortona. In Piazza Salvador Allende con il Mercatino di Forte dei Marmi. Dalle 7 del mattino e per tutta la giornata saranno in mostra, nel centro storico, le nuove collezioni primavera – estate: capi in cachemire, calzature, pelletteria, biancheria ricamata, accessori.

Tutti articoli alla moda in linea con le tendenze, realizzati con materiali e manifattura di alto livello, caratteristiche tipiche dell’artigianato fiorentino.

Il centro di Breme, dalle 9.45 alle 18, ospita la 42a edizione della mostra di Artigianato, Commercio e Agricoltura. Oltre ad ammirare gli stand dei cento espositori protagonisti della mostra, il pubblico alle 9,45 potrà assistere alla rievocazione storica in costume e dalle 15 divertirsi con numerosi intrattenimenti proposti. In occasione della 42a edizione della mostra di Artigianato, Commercio e Agricoltura dalle 15,15 sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite ai monumenti storici di Breme.

Alessandria festeggia il Carnevale Ambrosiano con una grande sfilata di maschere barocche nelle vie del centro storico. Un colorato corteo di circa 300 persone si radunerà dalle 14.30 davanti all’Arco di via Dante e dalle 15.30 attraverserà poi piazza della Libertà, via dei Martiri, piazzetta della Lega, corso Roma e via Caniggia per arrivare intorno alle 17.30 in piazza Marconi per festa finale condotta dal Dj Stefano Venneri.

Durante la sfilata sarà possibile ammirare le tradizionali maschere di Carnevale Arlecchino, Gianduia, Giacometta, Colombina, Pantalone, Pulcinella, Brighella, Meneghino, Balanzone, Stent

Alle 14.30, Pecetto di Valenza festeggia il Carnevale. La festa, si svolgerà in in Piazza Italia. In programma un giro sul carro per tutti i bambini, divertente animazione e pentolaccia.

In piazza Astori, a Castelletto Monferrato, si festeggia il Carnevale. Dalle 14.30 si attenderà l’arrivo dei colorati carri poi, alle 15, la Cantata della Businà. La festa proseguirà fino a sera con animazione, giochi di magia e l’esibizione di ballo del gruppo “Astra”.

Il Cinema Teatro Macallè di Castelceriolo propone la proiezione di due film intramezzata da un piccolo buffet. La “MiniMaratona” inizierà alle 16 con “Sedotta e abbandonata”, pellicola del 1964 con Stefania Sandrelli. Al termine del buffet, alle 18.30 verrà poi proiettato il film “A qualcuno piace caldo” del 1959 con Marilyn Monroe.

Alle 17.30, nella Sala dell’Affresco de il Chiostro di Santa Maria di Castello di Alessandria, la Compagnia “Cani da Compagnia” presenta lo spettacolo “Le Serve” di Jean Genet.

Dietro la maschera di umili e devotissime fantesche, due sorelle esasperate dalla loro condizione sociale, ogni notte celebrano un rituale, una cerimonia, che ha come obiettivo finale quello di “far fuori” la padrona, “la Signora”, come la chiamano loro.

Perché le Serve odiano la Signora ma allo stesso tempo la adorano , come si amano e si odiano tra loro e come amano e odiano se stesse. Un gioco di specchi quello delle Serve, in uno spazio sospeso e distorto. La cerimonia condurrà le due sorelle ad un annichilimento delle proprie identità, sarà un continuo tentativo di eliminare la Signora o la parte più autentica della loro essenza, quella che più detestano.

Alle 21, Giacomo Poretti (del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo) sarà al Teatro Alfieri con il suo nuovo spettacolo “Fare un’anima”.

Il monologo raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale che non la si vede nemmeno con il più grande scompositore di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima a che serve? Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi?

È dedicato ai “Dire Straits” il terzo appuntamento della rassegna “Legends” alla Trattoria Cappelverde di Alessandria, Alle 21, sarà Marcello Chiaraluce a far risuonare i più grandi successi del quartetto che, inizialmente, aveva scelto il nome “Cafè Racers” poi presto modificato in Dire Straits “terribili ristrettezze”, per ironizzare sulla condizione economica di quel periodo della band.

Inoltre restano ancora visitabili alcune mostre in provincia di Alessandria:

A Tortona, nella sede della diocesi, potete visitare, dalle 15.30 alle 18.30, la mostra “I Boxilio una famiglia di pittori tortonesi tra ‘400 e ‘500”.

La bottega dei Boxilio, a conduzione familiare, fu attiva in un’area geografica di cerniera tra Piemonte e Lombardia dalla seconda metà del XV secolo agli inizi del successivo: in questa fiorente bottega operarono due fratelli, Manfredino e Beltramo, e nella stessa si formarono i loro rispettivi figli, Franceschino e Giovanni Quirico.

Il recente restauro della pala di proprietà della Parrocchia di San Martino a Carbonara Scrivia, esposta alla Veneria Reale per il progetto Restituzioni 2018, è stato lo spunto per l’ideazione di una piccola mostra temporanea nel Museo Diocesano di Tortona in cui sono presentate, insieme alla tavola di Carbonara, altre due opere di questa bottega, di norma non facilmente visibili, l’una di proprietà della Provincia di Alessandria e l’altra dell’Ospedale Civile di Vigevano.

Fuori dalla provincia di Alessandria, in particolare a Torino e Milano, vi aspettano numerose mostre tra cui:

Il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano organizza la mostra “Leonardo da Vinci Parade”, un affascinante percorso tra arte e scienza che espone in una spettacolare parata le collezioni storiche del museo: i modelli leonardeschi realizzati negli anni Cinquanta sulla base dei disegni originali di Leonardo e un gruppo di affreschi di maestri lombardi del Cinquecento concessi in deposito dalla Pinacoteca di Brera nel 1952.