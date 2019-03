TORTONA – I Carabinieri hanno arrestato per spaccio, con l’aggravante della cessione a minori, un cittadino marocchino di 20 anni. Il giovane, Mohamed Abed, con precedenti e tossicodipendente, è stato sorpreso in flagranza il 2 marzo, a Tortona, con circa 12 grammi di marijuana.

La perquisizione ha permesso di scoprirne altri 21 nella sua abitazione oltre a 2 grammi di hashish e 115 euro in contanti. Condannato a 9 mesi per direttissima, il 20enne è stato rimesso in libertà per pena sospesa.