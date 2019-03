AGGIORNAMENTO ORE 23 – Il ragazzo di 22 anni di cui si erano perse le tracce è stato ritrovato in buone condizioni. L’allarme è rientrato.

STAZZANO – Dalle 18 di questo venerdì, 8 marzo, i Vigili del Fuoco di Novi e Alessandria stanno cercando, a Stazzano, in strada Capanna 115, conosciuta anche come via San Rocco, un giovane di 22 anni. Si tratta di un tedesco di cui non si hanno altri dati.

Sul posto anche i Carabinieri.