NOVI LIGURE – I cittadini di Novi potranno scoprire il nuovo Teatro Romualdo Marenco dal 6 aprile. Dopo le visite guidate riservate agli studenti, infatti, i novesi potranno prendere parte a percorsi a loro dedicati e ammirare così il recupero della sala storica. Le visite saranno sabato 6 aprile, domenica 7, sabato 13 e domenica 14.

I primi a rivedere il ritrovato polo culturale saranno i ragazzi delle scuole attraverso un percorso dedicato. Il tour farà conoscere le potenzialità del luogo e le nuove tecnologie adottate per il recupero funzionale del Teatro. Le visite guidate a gruppi di 20/25 persone, e della durata di 30 minuti circa ciascuna, sono già state prenotate dagli Istituti Scolastici di Novi Ligure, registrando un’adesione che ha già esaurito la disponibilità. Alle classi che non potranno effettuare la visita durante il mese di aprile sarà data la possibilità di farlo a settembre, non appena iniziato l’anno scolastico.

I cittadini invece potranno approfittare, come detto, dei due weekend del 6-7 e 13-14 aprile. Per maggiori informazioni e per prenotazioni si potrà utilizzare la mail del Comune: [email protected]re.al.it o i numeri telefonici 0143772259 – 772204. Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro del 27 marzo 2019, la Fondazione Teatro Marenco proporrà, in quella data, un annullo filatelico speciale, in occasione dei 180 anni dall’apertura del Teatro Romualdo Marenco. L’annullo sarà posto su cinque cartoline inedite, messe a disposizione dalla Fondazione, che testimoniano il recupero della sala teatrale. Le Poste Italiane saranno presenti dalle ore 14.00 alle 20.00 nel Teatro, all’interno dei locali dell’ex Farmacia, spazi che ospiteranno la futura biglietteria.

La seconda proposta riguarda un concorso dedicato alle scuole cittadine, dal titolo “Nel Teatro che verrà”; la prima edizione (A.S. 2019/2020) è inerente il tema dell’inclusione sociale. Lo scopo dell’iniziativa è avvicinare gli studenti e le studentesse alla cultura e al Teatro, nella speranza di promuovere la crescita culturale, sociale e civile della nostra comunità. La realizzazione del concorso vede la partnership con Serravalle Designer Outlet che ha aderito a questa iniziativa sostenendo la Fondazione.