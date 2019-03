ALESSANDRIA – “Tempi maturi” di Allegra de Mandato con Emanuele Arrigazzi (che ne cura anche la regia insieme a Fabrizio Visconti, in scena sabato 16 marzo al Teatro Ambra, è un monologo in equilibrio sia dal punto di vista fisico, sia da quello del contenuto. Lo spettacolo è il sesto appuntamento della XII edizione della rassegna ‘Ambra Brama di Teatro’, definita a km zero per la volontà di valorizzare compagnie della zona e realizzata grazie al contributo di ALEGAS.

Il protagonista, su una bici che corre e ondeggia pericolosamente, narra una storia di vita, anch’essa in bilico tra la precarietà del mestiere di attore, la paura, i fallimenti e la scarica vitale dello sport. Il ciclismo diventa il luogo delle possibili vittorie, dell’adrenalina, della compensazione. E’ metafora dell’esistenza, ma è anche un’entità parallela, ovvero un rifugio che tende a sostituire la quotidianità e un tentativo di capire cosa fare della propria vita. “La vicenda parte da spunti biografici, come la professione, per allargarsi al tema comune della mancanza di sicurezza e della provvisorietà che impedisce di crescere. Si parte da un lutto, da tempi fermi dove nulla trova una conclusione e dove manca uno scopo, per arrivare ad una nascita” si legge nella recensione su RadioGold del 16 marzo 2017, “E’ un percorso di maturazione e di incontri con veri o presunti mentori e soprattutto con un ex calciatore vittima degli effetti del doping , che distingue la bellezza dello sport dalla brama di vittoria ad oltranza. I tempi diventano, da acerbi e superficiali, finalmente maturi e si chiude un cerchio, mentre il protagonista, da figlio che da anni ha perso il padre, diventa genitore. Cessa per lui il doping mentale, la fase di stasi e di perdita della realtà nel rifugio delle corse ciclistiche amatoriali, e inizia il tempo maturo”.

Il prezzo del biglietto è 12 euro intero e 10 ridotto (per soci DLF, soci UNITRE, under 14 e over 65). Il Teatro Ambra è convenzionato con il Teatro della Juta di Arquata Scrivia: conservando un biglietto di uno spettacolo di Ambra Brama di Teatro si avrà diritto ad uno sconto per un biglietto della stagione Orange Festival ad Arquata e viceversa.