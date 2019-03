ALESSANDRIA – Prosegue l’attività di formazione del Csvaa per le realtà non profit. Il Centro servizi volontariato Asti Alessandria ad aprile organizza due incontri per fornire agli enti del Terzo Settore le nozioni fondamentali per redigere un progetto o aderire a un partenariato europeo.

Gli incontri si terranno giovedì 4 aprile, dalle 15 alle 17.30, e venerdì 5 aprile, dalle 10 alle 17, nella sede dell’associazione Cultura e Sviluppo, in piazza Fabrizio De Andrè ad Alessandria.

Il corso si rivolge agli aderenti ad Enti di Terzo Settore delle province di Asti Alessandria, in particolare a quanti possiedono già un’esperienza di base nella progettazione. Tre i moduli del corso: il contesto europeo e le principali opportunità di finanziamento, elementi base di progettazione europea, esercitazioni pratiche sui principali programmi dedicati al volontariato.

Durante le due giornate del 4 e 5 aprile saranno presentate le strategie di gestione del progetto UE, esempi di best practices, le caratteristiche dei programmi quadro 2014-2020, in particolare “European solidarity corps” e “Erasmus +” e cenni sui futuri programmi per il periodo 2021-2027.

Per partecipare al corso è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro il 2 aprile al seguente link: www.csvastialessandria.it/ets

Per maggiori informazioni: www.csvastialessandria.it, 0131.25.03.89.