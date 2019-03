CASALE MONFERRATO – Tutto pronto per la nuova Mostra Regionale di San Giuseppe al PalaFiere di Casale Monferrato. Si tratta della 73esima edizione, in programma a partire dall’inaugurazione di oggi, venerdì 15 marzo, fino al 24 marzo.

L’appuntamento sarà al Quartiere Fieristico della Cittadella di Casale Monferrato con la consueta formula dell’ingresso gratuito. Tante le occasioni di svago a cominciare dai molti espositori nel settore dell’artigianato, dell’industria e del commercio, senza dimenticare il ritorno dell’apprezzata“Piazzetta del Gusto”, portatrice di piatti tipici provenienti da diverse regioni italiane oltre che del territorio.

Non mancherà “Arteinfiera”, ideata e curata dall’artista e critico d’arte Piergiorgio Panelli, quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Sempre ricco, in continuità con le edizioni precedenti, il programma di eventi collaterali musicali, artistici, così come conferenze e dibattiti. Verrà riproposta anche l’Eno-Area, ampliata e arricchita affiancando ai produttori vinicoli un’area degustazione. La ristorazione quest’anno sarà a cura di “Polentoteca“, ristorante piemontese specializzato nella preparazione della polenta, tradizionale e concia, accompagnata da vari piatti tradizionali. Infine, sarà allestita un’area verde a cura di Vivai Varallo e Istituto Luparia, dove verranno tenuti vari corsi di giardinaggio, come anticipazione di Monferrato Green Farm, la grande fiera dell’agricoltura e del giardinaggio che si terrà a Casale Monferrato ad aprile 2020.

Ogni sera la Mostra sarà arricchita da eventi differenti tra cui lo spettacolo pirotecnico di domani, sabato 16 marzo, alle 21.45, nel piazzale davanti al PalaFiere e alla Cittadella.

Apertura: venerdì 15 marzo ore 18:00

Feriali: dalle ore 18:00 alle ore 23:00

Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 23:00

Domenica 17: dalle ore 11:00 alle ore 23:00

Domenica 24: dalle ore 11:00 alle ore 22:00