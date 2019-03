ALESSANDRIA – Alessandria sta cercando un modo per favorire la mobilità ciclistica in città. Oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo, alle 14, nella sala del consiglio comunale, istituzioni e associazioni che si occupano di viabilità o di mobilità sostenibile si troveranno per cominciare a individuare gli strumenti migliori per dare più spazio a bici e pedoni per una qualità della vita più elevata.

All’incontro di oggi prenderanno parte il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Davide Buzzi Langhi, il comandante della Polizia Municipale di Alessandria, Alberto Bassani e il responsabile del nuovo ufficio Bicicletta, Mauro Di Gregorio. L’incontro prevede anche un dibattito per individuare in maniera condivisa gli indirizzi da adottare per favorire la mobilità ciclistica nella nostra città.

Il tema degli Stati Generali verterà non solo sulla due ruote, ma sarà l’occasione per ragionare di mobilità urbana, di mobilità sostenibile e sicura, per avanzare proposte condivise in grado di soddisfare il più possibile le diverse esigenze di mobilità e spostamenti: quelle dei pedoni, dei ciclisti e del trasporto pubblico, coinvolgendo il maggior numero di associazioni e organizzazioni che si occupano di mobilità e di qualità urbana in generale.

L’appuntamento permetterà di confrontarsi sulla bicicletta in tutti i suoi aspetti con esperti come Federico Del Prete, presidente nazionale di Legambici, Federica Cudini, Marketing Manager Bosch eBike Italia, i presidenti delle associazioni alessandrine che si occupano di promozione della bicicletta nelle sue varie declinazioni e i titolari degli esercizi commerciali cittadini afferenti al mondo delle due ruote.

“Sarà una giornata in cui discutere in modo condiviso e partecipato di tutti gli aspetti che riguardano la bicicletta per favorire ed implementare il suo utilizzo in città – ha spiegato il vicesindaco con delega alla Mobilità, Davide Buzzi Langhi. Vogliamo mettere in rete tutti i protagonisti del settore per ragionare insieme di mobilità urbana ed, in particolare, di mobilità ciclabile con l’obiettivo di creare in modo partecipato gli strumenti da mettere a disposizione della politica per rispondere con coerenza e sinergicamente alle domande in tema di qualità della vita per la nostra città”.

Nel corso del pomeriggio verrà anche presentato il nuovo ufficio Biciclette, collocato nella palazzina dell’ex acquedotto nei giardini di corso Crimea, e verrà già presentato il logo, ideato dall’agente di Polizia Municipale, Mauro di Gregorio, ispirato da diversi elementi rappresentativi della Città: la Cittadella di Alessandria presente nei raggi della bicicletta (simbolo concesso dal gruppo sportivo della Polizia Locale di Alessandria); il colore grigio del telaio è il grigio della vecchia Maino, la squadra di ciclismo che ha fatto grande Alessandria.