CASALE MONFERRATO – Sono 17 i furti di orologi e oggetti preziosi del valore complessivo di 100 mila euro contestati dai poliziotti del commissariato di Casale Monferrato a cinque persone di origine rumena, R.D. 32 anni, M.G. 28 anni, V.M. 24 anni, S.M. 21 anni e L.R. di 26 anni.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di pensionato casalese di 82 anni, derubato di un Rolex del valore di 10 mila euro in Piazza Cesare Battisti. Era stata una giovane donna ad avvicinarlo e poi ad abbracciarlo all’improvviso con il preciso intento di distarlo il tempo necessario a sfilargli dal polso il prezioso orologio.

Il gruppo, infatti, sfruttava l’avvenenza delle giovani donne rumene per derubare uomini, prevalentemente anziani. Se le avances sessuali non funzionavano, però, la banda colpiva anche donne. Il gruppo non rimaneva mai più di due settimane nello stesso posto ma grazie alle telecamere di videosorveglianza della città di Casale, la Polizia è riuscita prima a individuare l’Audi A3 grigia su cui si era allontanata la donna con il prezioso Rolex dell’anziano casalese e poi , grazie alla collaborazione dei colleghi di Cinisello Balsamo, a raccogliere altre prove che hanno collegato i cinque componenti della banda a furti simili messi a segno in Piemonte, Liguria e Lombardia.