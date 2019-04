PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’esplosione della primavera porta con sé tanti eventi che faranno da cornice a questo sabato 6 aprile.

Ad Alessandria la giornata con la Festa di aprile “Corso Acqui alla Ribalta“,la kermesse al Quartiere “Cristo”. Appuntamento per tutti con le bancarelle e l’immancabile street food. I più piccoli invece sono attesi in piazza Zanzi, dove l’animazione e i gonfiabili coloreranno l’atmosfera. Dopo cena saranno i Dj set e gli spettacoli di strada a prendersi la scena, tra cui si esibiranno i Mammuth, direttamente da Zelig. Alle 23 infine resterete elettrizzati dalle coreografie acquatiche e dalle lingue di fuoco con le Fontane Danzanti.

Per scoprire il programma dettagliato visitate la nostra sezione EVENTI.

Restando ad Alessandria, il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne di Palazzo Cuttica ospita la mostra “Paesaggi d’autore”, dalle 16 alle 19.

L’esposizione raccoglie opere di Pietro Villa, Guido Botta, Franco Sassi e Cino Bozzetti in cui è rappresentato il paesaggio piemontese, in particolar modo del Monferrato e della Città di Alessandria, con la tecnica dell’acquaforte.

Continua nella biblioteca comunale di Lu e Cuccaro l’esposizione della mostra di Giovanni Pierucci, visitabile dalle 14.30 alle 18.

“L’opera di Giovanni Pierucci è per molti versi unica e importante” spiega Michele F. Fontefrancesco, curatore dell’esposizione. “Il tratto naturalistico del pittore racconta con efficacia i tratti e i comportamenti delle specie più tipiche del nostro territorio alpino e appenninico. Lo fa in modo inedito, su superfici insolite quale tavole di legno, coccio, corteccia, creando un nesso unico e forte tra natura e arte pienamente capace di valorizzare lo spazio della biblioteca e le sue strutture realizzate dal progetto SocialWood”.

Arriva ad Ovada la prima edizione di “Toscana in Piazza”. che porterà in Piazza Martiri della Benedicta il cibo di strada e la gastronomia toscana di qualità.

Dalle 10.30 alle 24 i visitatori potranno gustare una vasta gamma di prodotti in stile “quality food” Toscani: pesce fritto, porchetta, spiedini capocollo, salumi, formaggi, taglieri, olio extravergine d’oliva Toscano, necci di castagne e gran turco farciti con affettati, formaggi verdure ed anche dolci con miele, marmellata e crema di nocciole e tanto altro.



Nella Manica Lunga del Castello di Casale Monferrato si potrà ammirare la mostra organizzata da Art Moleto “Fragile Nature”

La natura, la sua delicatezza e fragilità è il filo conduttore della ricerca degli artisti che propongono al pubblico opere recenti che possano fare riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente naturale, il cambiamento climatico. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

A Motta di Costigliole d’Asti, nel Palatenda dei Fiori allestito al Campo Sportivo A.Ferretti, continua “OrtoGiardinoVino e Dispensa”.

Alle 19.30 apriranno gli stand enogastronomici con antipasti, gnocchi, ravioli, salsiccia e patatine, porchetta e tanti dolci. Alle 22.00 la serata entra nel vivo con il Rewind Party concerto dei Divin ad ingresso libero.

A pochi passi dal Parco Pertini, la splendida cornice dell’Enoteca Regionale di Ovada ospita la tradizionale Anteprima Beat Circus. Come consuetudine, la continuità tra le edizioni del Festival sarà garantita da un gruppo che ha suonato lo scorso anno: Les Trois Tetons.

L’inizio del concerto è previsto alle 21, l’ingresso è libero. Per chi lo desidera cena a buffet (15€) con consumazione dalle 19 alle 22.

Anche Bazzana vi aspetta all’ora di cena, con una serata dedicata al fritto misto alla Bazzanese, specilità tipica del territorio.

Per la rassegna “Le Cattive Abitudini”, Pupille Gustative presenta al Birrificio Civale di Alessandria un artista internazionale, Kristian Marr. Inizio ore 21.

Kristian ha fatto parte dei “Towers of London ” per tutto il 2007. Nella band punk inglese, famosa, oltre che per il comportamento ribelle (famose le risse con altre band come My chemical romance) per aver fuso il glam metal con gli stili rock più tradizionali, Marr ha suonato la chitarra ritmica. In quel periodo i Towers of London hanno avuto la fortuna di essere presenza fissa, come gruppo spalla, ai concerti live di grandi gruppi come Guns n’ Roses e i New York Dolls.

Continua la stagione teatrale al Teatro Giuseppe Verdi di Pontestura con “I Promessi Sposi On Air”, alle 21. Lo spettacolo, diretto da Carlo Roncaglia, ci porta nell’estate del 1841, mentre Manzoni sta trascorrendo le vacanze nella villa della seconda moglie Teresa Borri Stampa, a Lesa, sul Lago Maggiore.

I promessi sposi on air è uno spettacolo in cui i personaggi del romanzo prendono vita davanti al loro creatore e si confrontano con lui a viso aperto.

Alle 21 la stagione del Teatro Civico di Tortona si conclude in musica e danza con lo spettacolo Rossini Ouvertures con la Coreografia e regia di Mauro Astolfi.

Lo spettacolo celebra la figura artistica ed umana di Gioachino Rossini in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla morte del compositore.



L’Associazione Culturale Luigi Tenco di Ricaldone, organizza al Teatro Umberto I “Un giorno dopo l’altro“, una retrospettiva dedicata a Luigi Tenco, artista poliedrico e raffinato innovatore. Dall’incontro con il maestro Gianfranco Reverberi, direttore d’orchestra e grande amico di Tenco, nasce un racconto biografico particolarmente interessante e ricco di aneddoti divertenti. A fare da cornice allo spettacolo, alcuni tra i più grandi successi di Luigi, eseguiti da Roberto Imarisio (voce e pianoforte), Felice Reggio (tromba e flicorno), Albertino Troia (voce narrante).