PROVINCIA DI ALESSANDRIA – tanti nuovi appuntamenti oggi, domenica 7 aprile in provincia di Alessandria, tra street food e spettacoli teatrali

La giornata di oggi inizia ad Alessandria con la Festa di aprile “Corso Acqui alla Ribalta“,la kermesse al Quartiere “Cristo”. Appuntamento per tutti con le bancarelle e l’immancabile street food. I più piccoli invece sono attesi in piazza Zanzi, dove l’animazione e i gonfiabili coloreranno l’atmosfera.

Ad impreziosire l’evento saranno gli Ambulanti di Forte dei Marmi, dalle 8 alle 19. Nelle boutique a cielo aperto si potrà trovare tutto il meglio del Made in Italy artigianale e respirare l’atmosfera del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.

Alle 19 gran finale con lo spettacolo delle fontane danzanti.

Restando ad Alessandria, il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne di Palazzo Cuttica ospita la mostra “Paesaggi d’autore”, dalle 16 alle 19.

L’esposizione raccoglie opere di Pietro Villa, Guido Botta, Franco Sassi e Cino Bozzetti in cui è rappresentato il paesaggio piemontese, in particolar modo del Monferrato e della Città di Alessandria, con la tecnica dell’acquaforte.

Torna “Frascaro in fiore”, l’attesa mostra-mercato di piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio che animerà le vie del paese dalle 10 del mattino e fino a sera.

In occasione della 20° edizione di “Frascaro in fiore”, sarà possibile gustare i piatti preparati dalla Proloco in tre diverse postazioni e ovviamente pranzare nei locali e ristoranti del paese. Ad arricchire la giornata all’insegna del “verde” anche musica e spettacoli.

Arriva ad Ovada la prima edizione di “Toscana in Piazza”. che porterà in Piazza Martiri della Benedicta il cibo di strada e la gastronomia toscana di qualità.

Dalle 10.30 alle 24 i visitatori potranno gustare una vasta gamma di prodotti in stile “quality food” Toscani: pesce fritto, porchetta, spiedini capocollo, salumi, formaggi, taglieri, olio extravergine d’oliva Toscano, necci di castagne e gran turco farciti con affettati, formaggi verdure ed anche dolci con miele, marmellata e crema di nocciole e tanto altro.

Nella Manica Lunga del Castello di Casale Monferrato si potrà ammirare la mostra organizzata da Art Moleto “Fragile Nature”

La natura, la sua delicatezza e fragilità è il filo conduttore della ricerca degli artisti che propongono al pubblico opere recenti che possano fare riflettere sulla salvaguardia dell’ambiente naturale, il cambiamento climatico. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Alle 16.30 e alle 21, al Cinema Macallè di Castelceriolo, è in programmazione “Border – Creature di confine” diretto da Ali Abbasi.

Il film racconta una storia d’amore “poco umana” che spinge a chiedersi cosa sia davvero l’umanità. La protagonista Tina è una impiegata alla dogana, nota per il suo olfatto eccezionale. E’ come se riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna. Tina si dimostra infallibile fino al giorno in cui incontra Vore. Tina sente che quell’uomo le nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d’amore con lui le farà scoprire la sua vera identità. Con Vore, infatti, Tina condivide una natura segreta. Tutta la sua esistenza non è stata che una menzogna e ora dovrà scegliere se continuare a vivere una bugia o accettare la sconvolgente verità che le ha offerto Vore.

La stagione di danza del Teatro Alfieri di Asti alle 21 ospita la Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei con “I Bislacchi – Omaggio a Fellini”.

“I Bislacchi” si ispira all’universo del cineasta Federico Fellini: i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro sulle celebri note di Nino Rota.

In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo di Fellini.