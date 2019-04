ALESSANDRIA – Torna anche quest’anno Floreale, la rassegna florovivaista ad Alessandria nell’ambito della 415^ Fiera di San Giorgio. Quest’anno Floreale arriva in doppia cifra, con la decima edizione. L’evento si terrà il 13 e 14 aprile 2019 ed è promosso dall’amministrazione comunale di Alessandria in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio della Provincia di Alessandria, insieme alla Camera di Commercio di Alessandria e Gruppo Amag.

Come nel 2018 è confermata la location del Parco Carrà. Oltre 45 gli espositori, provenienti dal Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. I visitatori avranno occasione di ammirare e acquistare direttamente dagli espositori fiori, piante e

tutto ciò che può essere funzionale al florovivaismo, passando anche dagli elementi d’arredo per giardini, balconi, terrazzi o gli stessi interni di appartamento.

La kermesse sarà, inoltre, completata ed arricchita da alcune significative e interessanti proposte collaterali.

Al Giardino Botanico comunale “Dina Bellotti” che sarà uno dei luoghi valorizzati, strettamente connesso alla manifestazione, verranno promosse sia sabato 13 che domenica 14 aprile una serie di visite guidate speciali che focalizzeranno l’attenzione del pubblico sul profondo legame, sia tra Floreale e il Giardino Botanico comunale, sia sulle attività e le proposte che, con continuità, vengono realizzate nel corso dell’anno all’interno della struttura con laboratori, esperienze didattiche e convegni dedicate al mondo green.

La serata di sabato 13 aprile sarà arricchita, inoltre, dal grande spettacolo pirotecnico organizzato e offerto alla cittadinanza dagli esercenti del Luna-Park.

Domenica 14 aprile sarà possibile effettuare visite guidate alla tenuta ‘La Fornace’ di Maria Teresa Bausone e C., in viale Teresa Michel 52: l’azienda, molto antica, si caratterizza per la presenza della tipica fornace, costruita nell’800 e rimasta un unicum nel circondario. Dalla fornace provengono gran parte dei mattoni che sono serviti per costruire la città di Alessandria. Attualmente le colture praticate all’interno dell’azienda, condotte in alternanza, sono quelle

tradizionali: erba medica, cereali, patate, soia.

Le visite si articoleranno dalle 11 alle 12 al mattino e al pomeriggio dalle 16 alle 18. Il percorso didattico che sarà svolto avrà come titolo “Io e l’albero” e si svolgerà lungo un tragitto che interesserà città, campagna e fiume con l’obiettivo di individuare e conoscere gli alberi che si incontreranno.