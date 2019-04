MILANO – Far scoprire il Monferrato Life Style ai milanesi. Martedì l’hub gastronomico Identità Golose, aperto nel capoluogo lombardo dallo chef Andrea Ribaldone, ha ospitato la presentazione di Riso & Rose il primo appuntamento organizzato da Alexala in sinegia coi Comuni monferrini e della Piana del Po, in programma dal 3 al 19 maggio.

In questi ultimi mesi l’Agenzia Turistica Locale della provincia ha messo in relazione i tanti protagonisti e portatori di interesse, insieme al Consorzio Turistico Sistema Monferrato.

La presenza a Milano dei rappresentanti della Federazione Agenti Immobiliari e di Immobiliare.it ha anche descritto il Monferrato come preziosa opportunità da cogliere per chi vuole rigenerarsi nella natura e trovare una alternativa alla caotica vita della città.

“Per la prima volta abbiamo messo a punto un piano industriale” ha sottolineato il presidente di Alexala Pierluigi Prati “Il Monferrato è un territorio con grandi potenzialità ma è importante fare sistema e non muoversi in autonomia. Questo è il messaggio che ho portato ai tanti sindaci e alle associazioni di promozione culturale che ho incontrato in questi mesi. Oggi abbiamo consolidato queste esperienze e la volontà comune è crescere, non solo come una meta di passaggio. Dopo una fase di spopolamento dei piccoli paesi stiamo assistendo a un’inversione di tendenza. Occorre però creare le condizioni di fare impresa e posti di lavoro. Da tre anni, inoltre, abbiamo promosso insieme all’Università del Piemonte Orientale un Master per il turismo, specializzato nel marketing territoriale”.

L’autenticità e il lato ancora selvaggio e da scoprire sono, anche secondo lo stesso Andrea Ribaldone, le carte vincenti che il Monferrato può giocare.

“Ricordiamo che Lonely Planet ha indicato il Piemonte come regione numero 1 da scoprire nel 2019. Noi proponiamo delle esperienze da vivere sul territorio” le parole di Andrea Cerrato, presidente di Sistema Monferrato “in questi mesi abbiamo adottato un nuovo modo di comunicare. Abbiamo puntato sui social network. A metà luglio raggiungeremo l’importante traguardo di un milione e mezzo di utenti unici raggiunti, 3 milioni a fine 2019. Un post su tre è stato oggetto di interazione”.

“L’unico mercato immobiliare in crescita è quello che riguarda gli stranieri, in tanti hanno scelto il Monferrato come seconda casa” ha sottolineato Andrea Monti, delegato regionale per il Turismo Estero della Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali “lo chiamano “la nuova Toscana”. Un territorio che può vantare un sistema di trasporti vantaggioso, dal punto di vista autostradale e degli aeroporti. Insomma, abbiamo una Ferrari a disposizione. Occorre solo fare benzina e partire a tutta velocità”.