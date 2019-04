PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Festa della Liberazione dà ufficialmente il via a un lungo fine settimana di eventi in provincia, e non solo.

Ad Alessandria proprio da questo giovedì 25 aprile aprono le cucine di “Platea Cibis” in viale della Repubblica. Fino a domenica 28 aprile, dalle 10 alle 24, si potranno gustare specialità e prodotti tipici italiani e stranieri. Per la manifestazione organizzata da Procom, in collaborazione con il Comune di Alessandria, Anva Confesercenti e T-Event, saranno schierati in viale della Repubblica circa 20 operatori che tenteranno il palato con specialità “nostrane” come gli agnolotti e il salamino di Mandrogne e con golosità dalla Sicilia come il “pane ca meusa”, arancini e cannoli. Dalla Liguria arriveranno la tipica focaccia genovese, trofie al pesto e pesce fritto, dalla Puglia le bombette. Il Lazio tenterà la città con porchetta e primi piatti romani, l’Abruzzo con arrosticini di pecora e fritti misti, la Sardegna con “malloreddus e seadas” e le Marche con Scottona Marchigiana. Per Platea Cibis torneranno ad Alessandria anche le cucine dal mondo: la Spagna con Paella e Sangria, il Belgio con birre artigianali, gli Stati Uniti con hamburger di angus e pulled pork, l’Olanda con patata wist e chips.

Il cibo è protagonista anche ad Acqui Terme con lo “Street Food Festival” che da giovedì 25 a domenica 28 aprile, dalle 10 alle 24, porterà le cucine su ruote dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti in Corso Dante e in piazza Italia.

Parlando di cibo, le lasagne sono invece protagoniste per tutto il fine settimana a Castelletto d’Orba. Al Palazzetto dello Sport, località Castelvero, questo giovedì 25 aprile a pranzo e a cena, si potranno gustare diversi tipi di lasagne e questa sera si balla con la “Noche latina” di Mamborico e Dj Ferretti.

Pic-nic in Libertà questo giovedì 25 aprile a Balzola. Dalle 12.30 la Pro Loco preparerà “una super spaghettata” nel boschetto dopo il cavalcaferrovia a sinistra della stazione e sistemerà anche sedie e tavoli. I commensali potranno portare altro cibo per ampliare il menù del pic-nic all’aperto, che in caso di maltempo verrà però annullato (per info e prenotazioni tel 328.6623712 o pagina Facebook della Pro Loco di Balzola).

Musica, spettacoli e buon cibo alla Cooperativa Valli Unite, a Costa Vescovato, per celebrare la Festa della Liberazione. Dalle ore 11 alle 19 sarà allestito uno spazio bimbi e ragazzi a cura della fattoria didattica e alle 11.30 i più piccoli potranno divertirsi anche con “I burattini di Antonia”. Dopo il pranzo sull’aia anche nel pomeriggio sono in programma diverse attività e alle 16.30 la presentazione del libro “A coloro che verranno – i Partigiani di Volpedo, Casalnoceto e Pozzol Groppo” di Roberto Cappelletti e Tiziana Crimella. Dopo l’esibizione del “Coro seduto”, alle 17.15, dalle 18 tutti potranno cantare in libertà sull’aia e gustare “la pizza”.Tutti gli eventi della festa e il campeggio sono liberi e gratuiti. La festa si terrà anche in caso di pioggia.

La Festa della Liberazione sarà occasione anche per scoprire le bellezze del Monferrato dei Castelli Bruciati. Questo giovedì 25 aprile si terrà la prima delle quattro tappe del Gran Trekking in programma fino al 28 aprile lungo i 100 Km che attraversano 11 Comuni della Valle Cerrina. La prima tappa del 25 aprile vi farà scoprire i 24 Km tra Cerrina e Piagera di Gabiano camminando lungo strade sterrate e asfaltate a bassa percorrenza, sfiorando a nord la ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea. Si può partecipare a tutto il cammino o solo a singole tappe del Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati. (Quota di partecipazione per ogni tappa 10 euro. Per chi prenota almeno 3 tappe 8 euro./cad. Per l’intero percorso 30 euro, assicurazione compresa. Per informazioni ed iscrizioni: tel. 339 4188277).

Questo giovedì 25 aprile anche la Proloco di Alice Bel Colle organizza una camminata non competitiva lungo un percorso di circa 11 Km tra i vigneti con ristori e pranzo al termine. Dalle 9.30 verranno aperte le iscrizioni in piazza Guacchione. La partenza è poi fissata alle 10 circa dalla piazza di Alice Bel Colle. La quota di partecipazione è di 13 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto i 10 anni e comprende anche il ristoro lungo il percorso e il “pranzo contadino” al termine della camminata.

Se volete uscire dai confini della provincia di Alessandria, e amate il vino, una possibile meta potrebbe essere Alba che dal 25 al 28 aprile e poi ancora il 1° Maggio, sabato 4 e domenica 5 maggio, ospita “Vinum”. I grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato e le migliori bottiglie dal resto d’Italia saranno protagonisti lungo le vie del centro storico di Alba che, per l’occasione, si trasformerà nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia (orario dalle 10.30 alle 20).

Per ulteriori dettagli e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Eventi del sito www.radiogold.it.