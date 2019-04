ALESSANDRIA – Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno trovato un micro cellulare all’interno di una delle celle del carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria. Il piccolo telefono, dotato di scheda sim e perfettamente funzionante, era addosso a un detenuto albanese che, inutilmente, ha tentato di disfarsene gettandolo nell’immondizia durante il controllo degli agenti.

Il fatto è stato riferito dal sindacato O.S.A.P.P, tornato a chiedere maggiore attenzione alla sicurezza. “Si tratta dell’ennesimo rinvenimento, non occasionale ma professionalmente determinato dalla Polizia Penitenziaria – ha sottolineato il Segretario Generale dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Leo Beneduci – ciò convalida gli allarmi che l’O.S.A.P.P. ha più volte lanciato rispetto ad una condizione di estrema precarietà in termini di sicurezza per tale istituto penitenziario. Fermo restando che il possesso di telefoni cellulari da parte di detenuti all’interno delle carceri non è certamente determinato dalla necessità di chiamare la mamma o la fidanzata da parte dei medesimi, ma assai spesso è legato ai contatti tra realtà criminali all’esterno del carcere e quindi alla continuazione di quei reati che hanno determinato la detenzione dei soggetti oggi reclusi, per il carcere di Alessandria anche le condizioni di vivibilità lavorativa da parte del personale di Polizia Penitenziaria lasciano assai a desiderare in ragione di una annosa disorganizzazione”.

“Anche nel caso del carcere di Alessandria – ha aggiunto Beneduci – come per gli altri istituti delle regioni Piemonte Liguria e Valle d’Aosta in penoso affanno organizzativo si è più volte tentato di richiedere il fattivo intervento del Provveditore Regionale Liberato Guerriero che ad oggi non risulta essersi curato debitamente di quei problemi che pure erano suo preciso obbligo affrontare e risolvere, soprattutto quando come anche nel caso accennato dei telefonini accade, a rischio non è solo l’agibilità e la funzionalità degli istituti di pena ma anche e soprattutto la sicurezza della collettività esterna al carcere. Per tali motivi risultano irrinunciabili conseguenti iniziative da parte del Capo del D.A.P. Francesco Basentini e del Guardasigilli Alfonso Bonafede a cui l’O.S.A.P.P. rivolge nuovamente appello”.