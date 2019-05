PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alessandria e la provincia sono sempre più “città delle biciclette”. Questo venerdì 3 maggio, alle 18, Franco Bortuzzo di Rai Sport, nell’ambito del calendario di iniziative #100Coppi, alle 18 presenterà a Palazzo Monferrato, in via San Lorenzo ad Alessandria, l’evento-mostra “Musei del ciclismo-We like Bike” prima Convention nazionale delle Collezioni e dei Musei italiani della Bicicletta che si terrà il 4 giugno a San Daniele del Friuli e sempre questo venerdì la bici di Coppi della collezione Chiapuzzo lascerà il museo ACdB per impreziosire l’esposizione multimediale «Fausto Coppi, 9h19’55”, l’uomo la tappa e il mito. Sulla Cuneo-Pinerolo» voluta dal Comune e dalla Camera di commercio di Cuneo.

Sarà poi un fine settimana su due ruote e dedicato alle due ruote quello dell’11 e 12 maggio. Sabato 11 maggio il Comune di Masio ricorderà un illustre cittadino, Eliso Rivera che fu tra i primi in Italia a salire in sella a un velocipede e che al ciclismo riservò le pagine principali del giornale fondato insieme a Eugenio Camillo Costamagna: la Gazzetta dello Sport.

Rimasto sempre molto legato alla sua terra d’origine, tanto da firmarsi come “Eliseo delle Roncaglie”, Eliso Rivera è raccontato anche nelle sue vesti di avvocato, viaggiatore e ispiratore della Casa del Popolo ad Abazia di Masio e dell’Unione Alessandrina a Buenos Aires nel romanzo nato dalla collaborazione tra il Comune di Masio e una delle firme di punta della Rosea, Claudio Gregori. Il libro sulla vita del fondatore e direttore della Gazzetta dello Sport sarà sfogliato insieme all’autore proprio alla Casa del Popolo di Abazia di Masio sabato 11 maggio, a partire dalle 16,30. Per l’occasione sarà realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato a Eliso Rivera e si potrà visitare la mostra fotografica “Una bandiera per un ideale. Il Mutuo Soccorso attraverso i suoi vessilli” realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso.

Domenica 12 maggio ad Alessandria torna poi “Bimbinbici&Bicincitta” la grande festa in bicicletta per bambini, ragazzi e famiglie organizzata da Uisp e Fiab, con il patrocinio del Comune di Alessandria, dell’Ufficio Scolastico Territoriale e in collaborazione con il Circolo Velocipedistico Alessandrino e il Museo ACdB. La pedalata è diventata una tradizione ad Alessandria e in questa XXV edizione farà pedalare appassionati di due ruote di ogni età nel ricordo di Fausto Coppi “per volare, 100 anni dopo, come l’Airone”.

Gli iscritti (quota 3 euro per l’assicurazione) pedaleranno lungo un facile percorso che sabato 12 maggio, alle 9.30, partirà dal Monumento equestre ai giardini della stazione per arrivare circa 2 ore dopo in Cittadella, quest’anno toccando per la prima volta il quartiere Cristo. Altra novità dell’edizione 2019 è l’escursione in mountain bike lungo i bastioni della Cittadella per i ciclisti più allenati (e con obbligatorio casco in testa).

Pedaleranno fino in Cittadella con bambini, adulti e famiglie anche i velocipedisti del Cva e tutti i ciclisti che hanno una bici Maino, da uomo, da donna, da strada o da corsa che sempre sabato 12 maggio, alle 11.30, si ritroveranno nell’ex fortezza militare di Alessandria per il Maino Day, il quarto cicloraduno nazionale organizzato da Il Piccolo e dal Circolo Velocipedisti Alessandrino che anche quest’anno dedicherà un ricordo speciale a Pierino Barbarino, editore del bisettimanale scomparso nel 2016.