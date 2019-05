CASTELNUOVO SCRIVIA – Non ci pensiamo neanche più ma ormai viviamo con la testa sempre verso il basso, a guardare la strada, i passi che facciamo o, peggio, lo schermo del telefono. Eppure l’uomo ha passato buona parte della propria vita a scrutare il cielo. Per questo Elisa Gastaldi, con la sua azienda agricola Elilu a Castelnuovo Scrivia, ha deciso di “recuperare il prezioso legame che ha caratterizzato il genere umano sotto ogni aspetto, da quello agricolo a quello sacro, passando per la scienza e la cultura“. Lo farà con un planetario nuovo di zecca, destinato a essere il secondo per dimensioni in Piemonte. Sarà grande 8 metri e con un impianto di proiezione digitale tra i migliori al mondo, tutto costruito da zero “grazie a un’azienda

leader e a un professionista tra i più affermati nel mondo per la costruzione di osservatori astronomici e planetari. Columbia Optics di Michele Bonadiman costruisce planetari, cupole ed

ottiche per scuole, enti e privati in tutto il mondo.”

Elisa Gastaldi crede fermamente in questo progetto che si abbina alla perfezione alle già numerose attività svolte in azienda. Elilu è infatti anche una fattoria didattica che ora potrà aggiungere “il tassello cielo, in grado di offrire attività non solo agricole ma anche astronomiche“.

Il planetario verrà inaugurato il 22 giugno, giorno di San Giovanni, “dall’alto valore simbolico“. Nella notte di San Giovanni, dicono i proverbi, dipendono i destini “del mosto, dei matrimoni, del grano e del granturco“. Un altro proverbio dialettale veneto invece recita “chi nasce la notte di San Giovanni non vede streghe e non sogna fantasmi” evidenziando che i fortunati che nascono in questa notte sono investiti di poteri straordinari.

La struttura, realizzata appositamente per la Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e collaudata per resistere alle intemperie e agli agenti esterni, confortevole e a norma sotto tutti profili (antisismica, vernici a base acquosa -non tossiche e resistenti-, isolata con pannelli con certificazione antincendio, colorata di bianco opaco per meglio rifletterei raggi solari specialmente nei mesi più caldi, dotata di porta con maniglie antipanico a spinta, con impianti a pompa di calore per rinfrescare e riscaldare…), sarà ancorata con appositi agganci e resine al piazzale in marmo di Carrara nel lato Nord del complesso. Al suo interno potranno accedere 50 persone per osservare le proiezioni.

Elilu è la prima Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare d’Italia, e tra poco alzerà lo sguardo per “ristabilire la connessione cielo-uomo (sia esso agricoltore, allevatore, consumatore consapevole, mangiatore, essere vivente)“. Il planetario si legherà perfettamente alle già numerose attività dell’Osservatorio Astronomico di Casasco. (Nella foto esempio di cupola del planetario)