TAGLIOLO MONFERRATO – È Caulonia il comune da battere per accedere alla finale di Mezzogiorno in Famiglia. Tagliolo Monferrato sabato 25 e domenica 26 maggio tornerà in tv per la semifinale del popolare programma di Rai 2.

L’obiettivo è, ovviamente, è di arrivare alla finale del 1° e 2 giugno e portare poi a Tagliolo lo scuolabus messo in palio da Mezzogiorno in famiglia.

Anche durante la semifinale del 25 e 26 maggio, in onda dalle 11.30 alle 13, la trasmissione di Rai 2 racconterà, in collegamento in diretta da Piazza Pinelli, la tradizione culinaria, le bellezze artistiche e artigianali e la storia di Tagliolo Monferrato.