ALESSANDRIA – Tutto pronto per la lunga maratona elettorale di Radio Gold, Il Piccolo, Alessandrianews, Il Novese e l’Ovadese. Domenica 26 e lunedì 27 grande appuntamento per raccontare le elezioni europee, le regionali e le comunali sul canale 654 del digitale terrestre.

Si partirà alle 23 di domenica con i primi dati delle europee. La diretta su Radio Gold Tv andrà avanti fino all’1 poi una pausa di qualche ora per riprendere alle 7 di lunedì. E sarà proprio lunedì 27 maggio il giorno clou con una carrellata di ospiti nella redazione di Radio Gold e del Piccolo fino al pomeriggio quando inizierà lo spoglio delle regionali e delle comunali. Dalle 14 infatti si entrerà nel vivo del clima politico con continui collegamenti dai grandi comuni al voto: Casale, Novi, Tortona e Ovada. In ognuno di questi centri ci sarà un inviato pronto a raccontare l’andamento delle elezioni e a catturare impressioni e sensazioni.

Ma non mancheranno anche gli sguardi sui piccoli comuni oltre alle voci di politici e rappresentanti delle associazioni. A questo si aggiungerà anche il racconto grafico in tempo reale delle varie elezioni grazie alle statistiche su radiogold.it, ilpiccolo.net e alessandrianews.it senza dimenticare gli approfondimenti sul Piccolo il martedì in edicola, oltre al Novese e all’Ovadese.

Una grande partnership dunque che metterà insieme tv, radio, web e giornali in uno sforzo complessivo imponente per dare un panorama più esaustivo possibile di questo election day.

Vi aspettiamo dalle 23 di domenica 26 maggio.