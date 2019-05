ALESSANDRIA – Dopo il successo della prima edizione avvenuta il 26 e 27 aprile, torna sabato 25 maggio ad Alessandria “Shopping Street – Black Saturday per le vie del centro”, l’iniziativa ideata dai commercianti delle vie del centro, con il supporto di Weconf, la sinergia tra Confesercenti e Ascom Confcommercio, e con la partecipazione del Comune di Alessandria per offrire ai cittadini e a chi arriverà da fuori una giornata di promozioni, occasioni speciali, piccoli e grandi eventi.

Sabato 25 maggio sarà infatti possibile trovare nei negozi aderenti una parte della merce a condizioni particolarmente vantaggiose, omaggi, servizi e trattamenti speciali, ma anche allestimenti particolari e scenografici ed eventi di animazione ed intrattenimento.

I negozi coinvolti dall’iniziativa saranno Tu Donna Poi in Corso Roma 68, Taxi’s in Corso Roma 84, DaVì Bijou e accessori in Piazzetta della Lega 4, Genus in Via Alessandro III 17, Cartoservi in Via Bergamo 24, My Shoes in Via Dante 22, La Bottega dei sogni in Via Dante 31, Erbaflor in Via Dante 55, La Porta Blu in Via Ferrara 25, Polvere di Stelle in Via Ferrara 10, Palazzo Melchionni in Via Migliara 17, Camelot in Via Milano 10/12, Pepita in Via Milano 17, Rossi Pelletteria in Via Modena 5, La Claque in Via San Giacomo della Vittoria 38, Simonetta Cip e Ciop in Via San Giacomo della Vittoria 81, Charme in Via San Lorenzo, Mcs/Timberland in Via San Lorenzo 12, IT Girl in Via San Lorenzo 13, Verdi Anni in Via San Lorenzo 14, L’Intimo è In in Via San Lorenzo 25, Cioci Ricci in Via San Lorenzo 39, La Sacca in Via San Lorenzo 41, Francesca Intimo in Via San Lorenzo 51, La Coccinella in Via San Lorenzo 52, Coffee Set in Via San Lorenzo 78, Spazio Zerosedici in Via Vochieri 11.