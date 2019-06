ALESSANDRIA – Ad Alessandria è il giorno del Pride. Il capoluogo questo sabato 1°giugno si colorerà di tutte le sfumature dell’arcobaleno per la manifestazione che vuole bandire i pregiudizi nei confronti di tutte le diversità.

Il ritrovo è fissato alle 16 in viale della Repubblica dove, mezz’ora dopo, partirà il colorato corteo per le vie del capoluogo guidato dalla madrina Vera Aloe. La colorata sfilata attraverserà poi Corso Roma, piazzetta della Lega e via Milano. Da via Gentilini si raggiungerà poi il Lungo Tanaro per l’arrivo al Parco Italia, ai piedi del Ponte Meier

Il percorso sarà pieno di colori e musica con un inizio strepitoso grazie alla voce di Irene Geninatti, soprano di fama europea e pioniera della acro-lirica e la musica della street band Bandarotta Fraudolenta.

Anche i negozi della città parteciperanno all’evento, colorando le vetrine con sfumature arcobaleno e con gadget e promozioni legati al Pride.

Dopo la sfilata, la festa per il primo Pride del capoluogo proseguirà, alle 20, con La Sagra GustoSlow, una speciale cena alla Ristorazione Sociale, in viale Milite Ignoto, organizzata con la condotta Slow Food di Alessandria a base di piatti, prodotti, vini e birre del nostro territorio: dagli agnolotti premiati al Festival del Raviolotto, al riso e alle robiole dei Presidi Slow Food, ai salamini e le verdure dell’Arca del Gusto.

La manifestazione è promossa da Tessere Le Identità e dal Piemonte Pride con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia e Città di Alessandria.