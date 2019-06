ALESSANDRIA – Anche l’associazione il Gabbiano prenderà parte, questo sabato 1 giugno, al Pride di Alessandria. Una partecipazione motivata dal fatto che l’evento, ha spiegato a Corrado Parise, ”vale per tutti, non solo per trans gender, lesbiche, gay e bisex, ma per tutti, come moderno Carnevale, dove l’intera comunità celebra se stessa e il proprio corpo sociale attraverso il corpo di ciascuno. L’esibizione pubblica delle identità non è ostentazione, ma necessità umana e civile. Non esibizionismo, ma espressione, comunicazione e anche mascheramento. Perché nel Carnevale-Pride – oltre a corpo, comunità e identità – l’altra parola chiave è la maschera e dunque la rivelazione della profondità e della diversità delle forme e degli impulsi che abitano in ciascuno di noi, forme e impulsi che stabiliscono il nostro legame col mondo, il visibile e l’invisibile, ossia il campo del sacro, della profondità dell’unione del maschile e del femminile. E una volta all’anno, dicevano gli antichi, non solo è lecito, ma è doveroso impazzire”.

Il Gabbiano sarà alla sfilata del primo giugno con un proprio carro, battezzato Il Carro dei Vincitori e dedicato alla Famiglia, anzi a tutte le forme di famiglia: “perché c’è un’unica vera famiglia per cui lottare, senza distinzioni di genere – quella che crea benessere per tutti e alleva genitori e figli liberi e responsabili e amanti della società aperta, libera e democratica. La famiglia libera che è alla base della comunità democratica” conclude il presidente Parise.