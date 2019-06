NOVI LIGURE – Cinque giorni al ballottaggio di Novi, unico verdetto ancora irrisolto dopo le votazioni del 26 maggio. Domenica 7 giugno i cittadini novesi dovranno scegliere tra Gian Paolo Cabella, in vantaggio al primo turno con il 43,97%, e Rocchino Muliere, sindaco uscente, costretto a inseguire con il 41,21%. In attesa del risultato finale Radio Gold, Il Piccolo, Il Novese e L’Ovadese questa sera mettono i due sfidanti l’uno davanti all’altro. Al Museo dei Campionissimi, a ingresso libero, i due candidati alla carica di primo cittadino si affronteranno in un dibattito pubblico per la prima volta.

Potete inviare le vostre domande a [email protected]

L’appuntamento sarà alle 21 di questa sera, lo ricordiamo ancora a Novi, al Museo dei Campionissimi.