PIEMONTE – Con 36 voti su 38, Tino Camerano, 53 anni, torinese, segretario della Cisl Asti-Alessandria, è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Piemonte, la federazione dei metalmeccanici Cisl che in regione raggruppa 15 mila iscritti e 700 delegati.

La sua elezione è avvenuta nella riunione del Consiglio generale della federazione regionale che si è tenuta nel salone Mario Operti, in corso Siracusa 213, a Torino, alla presenza del segretario generale Fim, Marco Bentivogli, e del segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

“Un nuovo mandato – spiega Tino Camerano, neo segretario della Fim Cisl Piemonte – è per me una responsabilità importante perché rappresenta la fiducia di tante persone. La fiducia è una cosa seria, non può e non deve essere tradita. Mi impegnerò per continuare il grande lavoro svolto da chi mi ha preceduto nel tempo e che ha contribuito a scrivere la grande storia della Fim. Sono davvero onorato di guidare la federazione regionale dei metalmeccanici Cisl”.

Camerano prende il posto di Antonio Sansone, 30 anni di militanza in Fim, di cui 8 come segretario generale dei metalmeccanici piemontesi, che ha scelto di mettere tutta l’esperienza maturata nel sindacato a disposizione di un progetto di inserimento al lavoro di migranti a Torino.

Insieme a Camerano fanno parte della nuova segreteria regionale Fim Vito Bianchino della Fim Torino-Canavese e Gianluca Tartaglia della Fim Piemonte Orientale.

In Fim dal 1988, Camerano ricopre prima il ruolo di delegato e poi di responsabile regionale dei giovani, frequentando anche i campi giovani della Fim a Challand St. Anselme ad Aosta. Nel 1997 inizia il suo impegno a tempo pieno seguendo la zona di Villanova D’Asti. Nel 2000 diventa segretario generale Fim di Asti. Nel 2009 entra a far parte della segreteria regionale della Fim guidata da Antonio Marchina.

Nel 2013, a seguito del progetto di accorpamento della Cisl, diventa segretario generale della Fim di Alessandria-Asti, incarico ricoperto fino al 2015.