CASALE MONFERRATO – All’ospedale Santo Spirito di Casale è stato aperto in questi giorni l’ambulatorio di secondo livello di Gastroenterologia dedicato esclusivamente ai pazienti con malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa. Si tratta di pazienti che richiedono, spesso, un approccio multispecialistico e multicentrico, la cui gestione è primariamente gastroenterologica e richiede una approfondita conoscenza della problematica e, in particolare delle opzioni terapeutiche.

Per questo è stato deciso di creare un ambulatorio dedicato. Il referente dell’ambulatorio è il dottor Mauro Dalla Libera, uno specialista di Gastroenterologia che da tempo si dedica a queste patologie in stretta collaborazione con specialisti di altre discipline e di altri centri, per una condivisione di pareri sui casi più complessi.

Nell’ambito della Gastroenterologia di Casale è ampiamente utilizzata la metodica non invasiva dell’endoscopia videocapsulare, che si avvale appunto della videocapsula, un accessorio di grande utilità per l’endoscopia digestiva. Viene utilizzato, principalmente, per la diagnosi di sanguinamenti oscuri dell’apparato digestivo e, in particolare, del tenue.

La metodica consiste nella somministrazione, per via orale come una qualsiasi capsula, di una piccola telecamera non riutilizzabile che registra tramite un video, scaricabile su un comune personal computer, grazie ad un software dedicato, le immagini raccolte durante il suo passaggio, e consente di visualizzare tutti i tratti di intestino non evidenziabili con l’endoscopia tradizionale.