FELIZZANO – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” ha organizzato una giornata ecologica in collaborazione con il Gruppo Alpini di Felizzano e Amag Ambiente.

L’appuntamento si è svolto mercoledì 22 maggio e ha coinvolto le prime delle sezioni A e B, della scuola secondaria di primo grado “B. Realino”.

I giovanissimi studenti attrezzati di guanti, sacchetti e cappellini, coordinati dalle insegnanti ed accompagnati dai volontari del Gruppo Alpini di Felizzano sotto la guida del Presidente Bruno Dalchecco, hanno percorso alcune zone periferiche del paese fino ad arrivare al campo sportivo comunale, liberando le vie e i fossati dai rifiuti abbandonati, contribuendo attivamente e concretamente a rendere il proprio paese più bello e accogliente.

“I miei complimenti a tutti i ragazzi, agli insegnanti e al Gruppo Alpini di Felizzano per la sensibilità e l’entusiasmo messo in questa bella iniziativa – ha commentato Fiorenzo Borlasta Amministratore Unico di Amag Ambiente. Tutti noi dobbiamo sempre ricordare che l’ambiente che ci circonda è la nostra casa e per questo dobbiamo avere rispetto del luogo dove viviamo non gettando indiscriminatamente i rifiuti”.

L’operazione di raccolta differenziata è stata coadiuvata da Amag Ambiente che, al termine, ha provveduto al corretto smaltimento dei rifiuti. Questa iniziativa rientra nel progetto scuola “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” per valorizzare l’ambiente, scoprire il territorio e soprattutto per educare alla consapevolezza ecologica e ambientale e a una nuova sensibilità nei più giovani.