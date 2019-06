GAVI – Secondo giorno del Festival “Di Gavi in Gavi“, l’appuntamento che celebra uno dei vini della provincia più apprezzati all’estero. L’appuntamento torna in questo fine settimana forte delle sei precedenti edizioni con il piccolo borgo visitato complessivamente da circa 50.000 persone tra wine lovers, appassionati, food&wine trotter e turisti che hanno scoperto la ‘Destinazione Gavi’.

Alla Lomellina di Gavi, a Gavi si inizia alle 10 di questo sabato 8 giugno con la Masterclass “Gavi e Chablis“. Si potrà partecipare solo su prenotazione on line. L’appuntamento è con Gianni Fabrizio (Guida Gambero Rosso) per parlare di due vini simili per longevità. Sarà una degustazione alla cieca che esplora le diversità nel calice tra Cortese e Chardonnay.

Alle 15 si terrà la Masterclass Piemonte dei grandi bianchi con Antonio Paolini (Gambero Rosso), anche questa solo su prenotazione on line. Il Piemonte è una regione di produzione di vitigni autoctoni a bacca bianca, tra i più rappresentativi del panorama nazionale. Cortese, Timorasso Arneis, Erbaluce, Favorita, Nascetta sono i protagonisti di questa degustazione che traccia gli orizzonti dell’Isola Bianca del Piemonte.

Alle 17.00 Masterclass, il Gavi e la Cucina Italiana con Andrea Gori (Intravino, Trattoria da Burde), solo su prenotazione on line. Il Gavi nelle sue diverse tipologie – Fermo, Riserva e Spumante -a tavola un vino versatile destinato ad esaltare la gastronomia del Bel Paese. In abbinamento alle preparazioni della Scuola della Cucina Italiana, la degustazione esplora gli abbinamenti del Grande Bianco Piemontese.

Alle 20.30 ci si sposterà nel Chiostro del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Gavi per la cena di Gala a cura dello chef Andrea Ribaldone. L’alta gastronomia del pluripremiato Chef Andrea Ribaldone omaggia l’anima cosmopolita del Gavi Docg. Il menu proposto durante l’esclusiva cena di gala, che avrà luogo nello scenografico chiostro di Nostra Signora delle Grazie, è un giro del mondo da occidente a oriente, che esalta la versatilità del Gavi in abbinamento alle raffinate ricette dell’alta cucina di ispirazione internazionale.

Domenica il festival entrerà nel vivo con Antonella Clerici protagonista del pomeriggio opltre a degustazioni e visite nei cortili per tutta la giornata e fino a sera.