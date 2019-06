ALESSANDRIA – Sviluppare la rete di teleriscaldamento che Telenergia sta realizzando ad Alessandria, questo è l’obiettivo dell’accordo siglato la settimana scorsa dall’azienda, costituita da Egea e Amag, con Energy Wave. Da giorni stanno avanzando i lavori in via San Giovanni Bosco, dove sorgerà la prima delle due centrali di cogenerazione che, impiegando gas naturale e fonti rinnovabili, alimenteranno l’intera rete cittadina.

Nei prossimi 6 anni il progetto verrà esteso progressivamente a tutta Alessandria, con la previsione di raggiungere oltre 67 mila utenti, che potranno usufruire di calore pulito e sicuro e beneficiare di una sensibile riduzione dei costi per il riscaldamento.

Teleriscaldare una casa significa, infatti, riscaldarla producendo calore a distanza, senza una caldaia locale, ma attraverso una centrale termica esterna, realizzata anche a diversi chilometri dall’edificio da riscaldare, dalla quale parte una rete di tubazioni isolate e interrate che, come una metropolitana, raggiunge in modo capillare case e condomìni.

Come riferisce l’azienda “a regime ciò determinerà il conseguente spegnimento di oltre 700 caldaie condominiali. Benefici ambientali, ma anche vantaggi per i cittadini, alla luce del fatto che il teleriscaldamento garantisce un risparmio medio in bolletta compreso tra il 10 e il 15% rispetto ai costi storici”.

«Il teleriscaldamento è già una realtà consolidata per gli oltre 6.000 abitanti del quartiere ‘Cristo’, allacciati alla rete attivata a partire dal 2014 da ‘Alessandria Calore’ (Gruppo EGEA). Lo stesso modello verrà replicato e ulteriormente migliorato con il progetto a servizio dell’intera città: verranno, dunque, messe in campo la competenza e l’esperienza maturate da EGEA nel settore del teleriscaldamento e dell’efficientamento energetico, oltre all’innata propensione, propria della multiutility di Alba, al dialogo con le espressioni più significative del territorio, in modo tale da proporre soluzioni ‘su misura, capaci di rispondere pienamente alle esigenze locali».

«L’accordo con Telenergia è perfettamente in linea con la strategia di crescita e sviluppo di Energy Wave che, anche attraverso nuove partnership, mira all’erogazione di servizi energetici ad alta efficienza e a basso impatto ambientale. La diffusione del teleriscaldamento in Alessandria si allinea con la nostra visione di città sostenibile, efficiente e con servizi energetici accessibili a tutti i cittadini», ha detto Stefano Granella, CEO di energy wave.