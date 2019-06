ALESSANDRIA – Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi ma martedì sera è stato grande lo spavento per due cittadini stranieri finiti nelle acque del Tanaro, ad Alessandria. I due, secondo le prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte, avevano deciso di mettersi a pescare nel tratto del fiume dietro l’Avis, in Lungo Tanaro San Martino.

A un certo punto però uno dei due è scivolato in acqua. L’amico ha tentato di soccorrerlo ma a sua volta è finito nel fiume ed è così scattato l’allarme.

Sul posto è arrivata la Polizia, con la Squadra Volanti, e i Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno raggiunto, anche con una barca, il tratto in cui i due sono scivolati ma alla fine è stato sufficiente calare una scala per permettere ai due, probabilmente alticci, di guadagnare la riva sani e salvi.