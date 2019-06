ALESSANDRIA – Una serata che già si preannuncia da record quella della Notte Bianca in Corso Acqui, al Quartiere Cristo di Alessandria. Appuntamento il 29 giugno dalle 19 all’1 di notte. Ad organizzarla l’associazione Attività e Commercio di corso Acqui e Stefano Venneri, uno che in fatto di record è una garanzia. La manifestazione è patrocinata dalla Città di Alessandria.

L’invito è a partecipare tutti vestiti di bianco.

Ben 63 le attrazioni in tutto il Corso, e poi musica, cibo, palestre, palloncini a led, esibizioni, giochi per grandi e piccoli, sfilata di Moda e Concorso. In Piazza Ceriana ci sarà la Mongolfiera Gratuita, con la possibilità di fare shopping con i “negozi in strada”.

“Una serata importante per il nostro quartiere, una festa promossa con il contributo dei commercianti e di sponsor” ha detto Roberto Mutti dell’associazione Attività e Commercio di corso Acqui “sarà una serata di divertimento e valorizzazione per il territorio e i nostri negozi. Vince il piccolo commercio tradizionale. Intanto stiamo lavorando già per la prossima Festa del Cristo. Grandi sorprese poi per il Natale, con la pista di pattinaggio, le luci e le casette di

Natale”.

Questo il programma completo: alle 21 in via Carlo Alberto ci sarà il taglio del nastro con la madrina Anna Falchi e il giornalista Mario Giordano. Il celebre giornalista alessandrino sarà intervistato dalla giornalista Ketty Porceddu e presenterà alle 21,45 nel Piazzale Parcheggio della Farmacia Sacchi il suo libro “L’Italia non è più italiana”. Il libro potrà essere acquistato nella serata e autografato dallo stesso Giordano.

In piazza Ceriana, invece, ci sarà il campione della Boxe Valenza Lucio Randazzo.

Numerosi gli stand gastronomici dei commercianti di corso Acqui, mentre lo street food e le bancarelle di Hobbistica e

Vintage a cura di Gian Eventi saranno posizionate nella zona da Piazza Zanzi sino all’altezza del supermercato Lidl. Non mancherà la Pedalata per il Quartiere con la Fiab e la Uisp.

Nella postazione di Radio BBSI, invece, spazio alle “Canzoni di una volta” con la presenza di Clara Serina, la voce dei Cavalieri del Re, pronta a cantare i suoi più grandi successi: da Lady Oscar a L’uomo Tigre. Insieme a lei nell’evento condotto da Mauro Carrabs ci sarà anche Marco Setzu, protagonista di StrixFactor e Striscia la Notizia. Marco è stato campione Italiano di Hip Hop, Eletric Boogie e ha fatto parte della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Prevista poi la presentazione ufficiale dell’Accademia Borghino, nuovo centro affiliato Habia per la provincia di Alessandria, abilitato al rilascio di diplomi e qualifiche professionali, riconosciuto dall’Ente Certificatore del Governo Britannico VTC.

“Il Ben-essere e Ben-abitare…è possibile” è invece lo slogan del progetto “Aiuole” a cura di Laura Borghino Parrucchieri e Agenzia Tecnocasa.

In Piazza Ceriana dalle 21 alle 24 ci sarà la Mongolfiera con il volo vincolato gratuito. Per tre ore si potrà salire nei cieli del Quartiere e ammirare la Città di Notte con un selfie.

In Piazza Zanzi, invece, sarà organizzato il calcio balilla umano per partite da dieci minuti con 6 giocatori, tutto gratis. Sempre nella Piazza delle scuole oltre alle ochette e tiro a segno, un grandioso spettacolo di “Bimbobell”, uno show per grandi e piccoli, protagonista già a Ballando on the Road su Rai 1 e Tu Sì Que Vales su Canale 5.

Al Centro Incontro Cristo è previsto l’apericena musicale con Gigli’s and Friends e a seguire tutti in pista con la Grande Orchestra Monica Riboli.

Alla Soms, invece, nell’area Estiva della Balera musica dal vivo con l’Orchestra Acqua Dolce, in corso Acqui davanti alla Soms il Dj Donato e l’esibizione della scuola Forti Dance

Una delle novità saranno i “Cortili in Scena”. In quattro cortili delle abitazioni nelle vie limitrofe di corso Acqui dalle 20 e a ogni ora ci saranno diversi spettacoli: “Collasso di Cuori” a cura della compagnia I Provvisori, “Romeo e Giulietta” a cura di Agata Tinnirello e Gianluca Pivetti, “Mago Magone2” a cura della compagnia Teatrale Fubinese, “Prof_in_coro APS” concerto vocale strumentale.

Al Bar Time Cafè, invece, serata latino americano con il dj Luca Picotti ed esibizione della scuola di Ballo con apericena.

In zona Derizio spazio a Airsoft, insieme a CCT Airsoft si potrà provare lo sport più adrenalinico del momento: il softair.

All’asilo Franzini sarà allestito il gonfiabile per bambini, nell’ambito dell’Open Day della Scuola dell’Infanzia e il micronido. Si mangerà la merenda sinoira, con giochi, laboratori, musica e animazione per i bimbi.

Nel piazzale davanti alla Parrocchia San Giovanni Evangelista si esibiranno “I Mambo”, con musica, animazione e balli oltre all’esposizione delle auto del Veteran Car Club Bordino.

Tanti gli eventi in Via Carlo Alberto, a cura di Rp Event: Contest musicale con i cantanti di Gazebo voice e Music, sfilata di moda con i capi della stilista Nada Nuovo, punto musica ed intrattenimento, esposizione del privato Paolo Re con la collezione di modellini Audi, Lancia, Fiat e BMW in scala e con il percorso guidato, esibizione di BJJ della palestra Ace Mma e Sparta Team, esibizioni della palestra Somatos, attrazioni per bambini con animazione, esposizione di serramenti e accessori cada della RP Infissi e Ares di Novara, esibizione di Leyla Noura, danza orientale, esibizione dei gruppi coreografici ed esposizione e vendita abiti dalla Giordania con Petra Style.

Moltissime anche le attrazioni in Corso Acqui: artisti di Strada cura di Settimo Circo, Spettacolo stanziale di Magia ripetibile nel corso della serata, palloncini modellabili itinerante, coppia di clown trampolieri, animazione itinerante più brevi performances in punti, Spettacolo stanziale di bolle di sapone, “Batman” itinerante, spettacolo stanziale di ombre cinesi molto suggestivo, ripetuto nell’arco della serata, spettacolo stanziale di danza col fuoco di una ventina di minuti ripetuto tre volte nell’arco della manifestazione, clown per coinvolgere adulti e bambini in giochi e scene divertenti, esibizione Scuola di ballo Magic Dancing, performances di tessuti aerei ripetute nell’arco della manifestazione, spettacolo stanziale, caricaturista per Grandi e Piccoli, cartomante, chiromante, sbandieratori e musici dell’associazione Aleramica di Alessandria, musica con i “Burnig Flames” con le cover Deep Purple, Led Zeppelin, Ac/Dc,The Clash.

Al Bar “La Passeggiata” ci sarà musica 70, 80, 90, italiana e straniera con i Disco Four. Da Ciro animazione per bambini con Terra di Pan. Da Ottica Nuova ci sarà l’esibizione Judo Brazilian, Ju Jitsu e difesa personale con Asd Yume Alessandria Accademia. Da Cm Service musiche e Balli Country con la scuola Country Fever.

In zona Piazza Ceriana animazione Scacchistica a cura del Circolo Scacchistico Alessandrino, con la possibilità di giocare per i visitatori. La palestra Aquaelibrium farà provare il Brazialian, Jiu Jitsu per adulti e bambini, oltre alla boxe sotto la guida di Lucio Randazzo e corsi Fitness ad alta energia. Da Numero 39 Acconciature spazio alla Musica con i Rout49 Blues Band. Presente anche lo stand Punto Informazione Alegas e Amag. Da “Bike School Mirabello” Scuola Mtb Xc, Enduro,DH, “Night Urban MTB al Cristo”. Da Mirella Hair Stiling musica con “Le Incognita&Drums” e apericena Spazio anche al concorso Nazionale di Bellezza “La Notte delle Miss” e dj set. Da Italiana Servizi Postali truccabimbi e Gonfiabile gratuito. Nella zona Evasioni di Moda esibizione Palestra “Kineos Center” , “Asd Shinsei” , Judo e Strong By Zumba, Zumba, Yoga. Da Le Forme ci sarà dj Christian Bonsound, speaker e dj Radio Mela. Esibizione Palestra HSL Spinning Alessandria in via Giordano Bruno 83, centro specializzato in preparazione atletica per ciclisti. Prevista poi l’esibizione Centro Studi Danza di Annalisa Dalla Betta, dance show con danza classica, moderna, acrodanza e contemporaneo. Da Saltallocchio Caffè ci sarà il Gruppo “Sweet Dolls” Alessandria, animazione retrò Pin Up. Da La Castellana/parrucchiera Anna Risolè “Pole Dance” e dj set con aerial hoop e pole Kids, flessibilità, lezioni private con Asd Pole Studio Alessandria. Da YoBar musica con Esendra, Bloom Ashes, Bluesphemy Band. Da Master Bakery Dj set, spettacolo Drag Queen. Da Zanzi Bar live Music con At Start Pinup Groove, a seguire Radio Reggae

In Zona Corso Acqui dal Zanzi Bar alla Lidl spazio a street Food specialità Italiane e straniere, stand Hobbisti e Vintage, bancarelle, punti musicali a cura di Gian Eventi, Gonfiabili, Tiro a segno e Tappeto Elastico, Stand Gastronomico “Circolo Gandini” musica live con dj Antonio Candido.

Questi i punti ristoro dove mangiare: Istanbul Kebab Via Carlo Alberto 59, Caffè La Passeggiata Corso Acqui 1, Da Ciro Corso Acqui 28, Frissko Surgelati spaccio Caffè Corso Acqui 27/29, Naturalia Corso Acqui 38, Ristorante Yi Jia Corso Acqui 55, Bar Ceriana Corso Acqui 81, Bar De Amis Cafè Corso Acqui 72, Panetteria Petralia Corso Acqui 85, Saltallocchio Caffè Corso Acqui 104, YoBar Corso Acqui 139, L’Emporio delle specialità Corso Acqui 143, Gelo Club 4 Corso Acqui 170/172, Master Bakery Corso Acqui 178, Panetteria Ponzano Corso Acqui 192, Time Cafè Corso Acqui 181/a, Polleria Roagna Corso Acqui 246, Zanzi Bar Corso Acqui 264, Alì Baba Kebap Corso Acqui 274, Il Chicco caffetteria pizzeria Corso Acqui 211, Pizzeria del Sole Corso Acqui 342, Milly Cafè Corso Acqui 360.

Alle 16,30 scatterà da La Bici, in via Carlo Alberto 64 la pedalata “Esplorando il Quartiere in bicicletta” in collaborazione con Fiab e Uisp. Il ritrovo alle 15. Ci si può iscrivere chiamando lo 0131/249839 o scrivendo a [email protected]

L’organizzazione ringrazia Castellazzo Soccorso, i Volontari della Polizia Municipale, Unione Nazionale Arma Carabinieri, la delegazione Comunale di Castellazzo Bormida e “Fliyng Wolves o.d.v. Servizio Droni e Protezione Civile.