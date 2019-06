CASALE MONFERRATO – Ritorna a Casale Monferrato questo sabato, 15 giugno, e domenica 16 giugno, dalle 10.30 alle 20, al Castello dei Paleologi, la quarta edizione de «Casale Comics &Games», annuale kermesse nazionale. Il numero dei visitatori, in crescita esponenziale, ha spinto la direzione organizzativa ad arricchire le proposte dell’evento.

In cartellone 30 eventi, 9 mostre, 4 concorsi e 350 ospiti, espositori, autori, doppiatori e game designers. La suggestiva location, trasformata in polo fieristico, si legherà in

perfetto connubio all’accattivante offerta culturale. Fumetti, videogiochi e cosplayer diverranno, nel prossimo weekend, protagonisti assoluti in grado di evocare un’atmosfera magica, tutta da scoprire. Per l’occasione, torrioni e sotterranei saranno visitabili, e proprio in quest’ultimi si concentreranno molteplici attività. Non mancheranno postazioni interattive, workshops, concerti, contest, esibizioni, incontri, e l’immancabile «MangArt», attesissima gara di disegno. Saranno inoltre presenti Maurizio Merluzzo, Alice Doyle, Ivo De Palma e Mosè Singh, noti doppiatori apprezzati dal pubblico giovanile.