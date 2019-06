OFFERTE DI LAVORO ALESSANDRIA – Parte oggi, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Alessandria, la rubrica dedicata alle offerte di lavoro. Questa settimana sono sei i profili cercati da differenti aziende private di Alessandria e provincia. Ecco le offerte di lavoro:

Azienda privata ricerca ELETTRICISTA

Mansioni: Elettricista per tiraggio cavi,montaggio frutti ed apparecchiature elettriche Requisiti: Minima esperienza nel settore, inserimento immediato.

Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7942

Azienda privata ricerca GRAFICO

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di grafico e addetto/a allo svolgimento di mansioni ordinarie d’ufficio.

Requisiti: laurea triennale in ambito grafico, ottima conoscenza di programmi di grafica, di impaginazione e del pacchetto Office, buona conoscenza della lingua inglese, età massima 29 anni, automunito, esperienza non richiesta.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato, full time, orario di lavoro dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail:[email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7869

Azienda privata ricerca AUTISTA CON PATENTI D+ CQC

Mansioni: la persona si occuperà di trasporto di persone con mezzi aziendali, autobus o minibus o scuolabus per Italia ed estero Requisiti: patenti C CQC- disponibilità al lavoro nei festivi, conoscenza di una lingua straniera (livello base) Sede di lavoro: vicinanze Alessandria Tipologia di inserimento: contratto da definire tramite colloquio in azienda Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7847

Azienda privata ricerca MAGAZZINIERE Mansioni: il candidato/a svolgerà la mansione di magazziniere.

Requisiti: la candidatura ideale possiede un diploma di scuola superiore,conoscenza di

internet,età massima 35 anni, patente b automunito.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto di tirocinio full time. Orario di lavoro su due turni: dalle 06,00 alle 12,00 e

dalle 12,30 alle 14,00 oppure dalle 13,30 alle 19,30 e dalle 20,00 alle 22,00.

Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: [email protected]

Azienda privata ricerca AIUTO CUCINA

Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco.

Requisiti: età compresa tra i 20 e i 30 anni, preferibile qualifica alberghiera. Orario part time mattino o pomeriggio a turnazione con disponibilità a festivi nel periodo estivo.

Sede di lavoro: Alessandria centroTipologia di inserimento: insermento in apprendistato con possibilità di conferma definitiva.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7666

Azienda privata ricerca GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

Mansioni: la risorsa si occuperà di attività di presidio dei tornelli, gestione della control room presso azienda cliente, sarà adibita al controllo monitor, alla gestione degli allarmi, alla redazione della reportistica, alla gestione delle chiavi ed alle indicazioni mirate al personale adibito alla sicurezza.

Requisiti: in possesso almeno di qualifica triennale, disponibile all’ottenimento dei titoli di guardia particolare giurata e del porto d’armi , conoscenza del pacchetto Office, patente b automunito, età compresa fra i 22 ed i 40 anni, disponibilità a turni ed orario notturno

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o apprendistato, full time.

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7522

Azienda privata ricerca 5 COMMESSI DI BANCO PER I REPARTI DI : PESCHERIA, MACELLERIA, PASTICCERIA, GASTRONOMIA E ORTOFRUTTA

Mansioni: la risorsa si occuperà per Ipermercato in franchising di svolgere la mansione di commesso/a di banco per i reparti di: pescheria, macelleria, pasticceria, gastronomia e ortofrutta, occupandosi della preparazione dei prodotti da banco, della vendita e del rifornimento dei medesimi nei reparti Requisiti: esperienza precedente, anche minima, nella mansione, preferibile diploma di scuola superiore, auto propria ed età compresa tra i 18 e i 50 anni.

Sede di lavoro: Alessandria

Tipologia di inserimento: a seconda dell’età dei candidati, sarà proposto tirocinio, apprendistato oppure tempo determinato finalizzato alla trasformazione a T.I. Orario di lavoro part time dalle 06.00 alle 21.00 su turni (inclusi i fine settimana) .

Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail [email protected] inserendo nell’oggetto il codice dell’offerta 7496

Azienda privata ricerca Intervistatori/trici per indagini su richiedenti asilo Mansioni:

La risorsa svolgerà interviste individuali presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, sulla base di un calendario di appuntamenti precedentemente fissati.

Requisiti: Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. La conoscenza di altre lingue quali arabo, urdu, bengalese, russo, portoghese costituirà titolo preferenziale Capacità di utilizzare i normali strumenti informatici. L’intervistatore dovrà infatti utilizzare un dispositivo elettronico che lo guiderà nel porre le domande e inserire le risposte (è sufficiente disporre di un pc portatile, un tablet o uno smartphone con connessione Internet funzionante). Flessibilità oraria. Disponibilità a recarsi presso le strutture d’accoglienza coinvolte nel progetto (con mezzi pubblici, ove possibile, o con un mezzo privato).Costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: diploma di laurea o corso di studi in lingua o mediazione linguistico-culturale, precedenti esperienze nella conduzione di interviste,esperienza con progetti o associazioni che lavorano con immigrati, richiedenti asilo o rifugiati e partecipazione a progetti di ricerca e/o raccolte dati nel campo delle scienze sociali.

Sede di lavoro: Alessandria e comuni limitrofi.

Tipologia di inserimento: Per gli intervistatori selezionati, è prevista una breve formazione retribuita. Le condizioni contrattuali e retributive verranno discusse in fase di selezione. Le interviste si svolgeranno nel periodo giugno-luglio 2019.

Modalità candidatura:i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: [email protected]