WEB – Si dice che ci sia una App per tutto e non si tratta di un’esagerazione: ognuno di noi ha in media 80 App sul proprio smartphone, anche se ne utilizza molte meno. Il 2016, poi, ha segnato, a livello globale, un significativo sorpasso: gli accessi a internet da tablet e smartphone hanno superato quelli da Pc. Insomma, le App sono già il futuro, anche per la vostra azienda: con un’App si possono acquisire e fidelizzare i clienti, inviare offerte e promozioni, offrire assistenza costante e personalizzata, comunicare in modo efficace e tempestivo.

Anche sul fronte aziendale si può avere una App per tutto, o quasi: a voi basta avere l’idea, a tutto il resto ci può pensare B4web, la software house di Alessandria che vanta un team giovane, competente, creativo e intraprendete. E se non avete nemmeno l’idea, una giovane squadra di programmatori potrà trasformare le vostre esigenze e i vostri obiettivi in una App efficace. Dinamismo, creatività e professionalità, uniti alle elevate competenze tecnologiche, fanno dello staff B4Web uno staff unico, in grado di andare oltre le tecniche di programmazione standard e i componenti “pre confezionati”, per creare soluzioni all’avanguardia, davvero personalizzate. Ogni vostra richiesta è una nuova prova, ogni vostro obiettivo è una sfida da cogliere, ogni vostra idea è un invito a trovare soluzioni sempre più efficaci. Il risultato è un prodotto unico, sviluppato solo per voi, in tempi certi, e con costi competitivi. Un lavoro “sartoriale” per una software house professionale che sa coniugare l’alto livello tecnologico con l’attenzione al singolo cliente, che si tratti di aziende affermate sul mercato o di start up. La creazione di App per le aziende

(https://www.b4web.biz/28/app-per-uso-aziendale) risponde a esigenze specifiche per migliorare i processi aziendali e permette di costruire soluzioni su misura per la tracciabilità dei prodotti, la verifica del magazzino, la gestione dei clienti, l’offerta del catalogo, gli ordini, la gestione dei veicoli e molto altro. Per le start up poi, ogni nuova idea è una nuova sfida, che diventa una nuova App.

Perché ognuno vuole spendere al meglio il proprio budget ed è importante essere indirizzati e consigliati verso le soluzioni migliori e più adeguate: dalle App native, quelle sviluppate specificamente per un sistema operativo, alle web App, che funzionano come un sito web e non intaccano la memoria del dispositivo , fino alle App ibride , che con un unico linguaggio parlano a sistemi diversi, con un grande vantaggio in termini di costi, tempi e modalità di aggiornamento e manutenzione. È proprio la capacità di creare questo tipo di App, più “snelle” e al tempo stesso più efficaci, il valore aggiunto di B4web, che inserisce queste competenze in un programma di consulenza e supporto a 360°: oltre alla software house, con sistemi gestionali sempre più efficienti, include web solutions, con siti efficacemente indicizzati, e IT consulting, con consulenze strategicamente mirate.

B4web è una software house nata ad Alessandria, una città periferica rispetto alle metropoli del business, eppure ha moltiplicato rapidamente gli elementi del suo team e oggi è operativa anche a Torino e Milano, segno inequivocabile della sua capacità di individuare e anticipare le esigenze delle imprese e di creare soluzioni efficaci ed economiche utilizzando le migliori tecnologie sul mercato.

www.b4web.biz

[email protected]